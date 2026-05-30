यूपी में DM की रिपोर्ट पर बड़ा ऐक्शन, युवाओं के भविष्य से खेलने वाले 6 ट्रेनिंग सेंटर ब्लैकलिस्ट

आदेश के अनुसार, इन संस्थानों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2028-29 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान इन्हें मिशन की ओर से कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट अलॉट नहीं किया जाएगा। मिशन निदेशक ने सभी 6 केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश भी दिया है।

UP News : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बागपत जिले के 6 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को आगामी 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, इन संस्थानों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2028-29 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान इन्हें मिशन की ओर से कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट अलॉट नहीं किया जाएगा। मिशन निदेशक ने इन सभी 6 केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही उन्होंने अन्य जनपदों के जिलाधिकारियों से उनके जिलों में संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का औचक निरिक्षण करने का अनुरोध किया है ताकि युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलना सुनिश्चित हो सके।

23 मई को हुआ था औचक निरिक्षण यह पूरी कार्रवाई बागपत के जिलाधिकारी की गोपनीय और विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। दरअसल, जिला कौशल समिति की यह अहम जिम्मेदारी होती है कि जिले में चल रहे सभी प्रशिक्षण केंद्र मानकों के अनुसार सही तरीके से संचालित हों। इसी क्रम में, डीएम बागपत ने 23 मई को एक विशेष पत्र जारी कर जिले के सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का औचक निरीक्षण करवाया था। जांच के दौरान इन 6 केंद्रों पर गंभीर अनियमितताएं, मानकों की अनदेखी और गड़बड़ियां पाई गईं। रिपोर्ट मिलते ही डीएम ने इन दागी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति शासन और मिशन मुख्यालय को भेज दी थी। डीएम की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की यूपीएसडीएम मुख्यालय ने सराहना की है।

ये 6 संस्थान हुए ब्लैकलिस्ट 1.भारतीय महिला कल्याण एवं शोध संस्थान

2.नक्श वेंचर प्राइवेट लिमिटेड

3.मिशन ऑफ स्किल इंडिया फाउंडेशन

4.टेक मैक वैल्यूअर एलएलपी

5.आर्यभट्ट एजूकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट समिति

6.जन चेतना युवा क्लब