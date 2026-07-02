संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन घोटाले में बड़ा ऐक्शन; सहायक नगर आयुक्त समेत ईओ गिरफ्तार

संभल में 101 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन घोटाले में तत्कालीन ईओ और वर्तमान सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार फर्जी दस्तावेजों से सरकारी जमीन का नामांतरण कर बेचने की साजिश रची गई थी। मामले में 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।

UP News: संभल-मुरादाबाद हाईवे स्थित 101 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की सरकारी जमीन के बहुचर्चित घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) और वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में तैनात सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। अब पुलिस उनकी कस्टडी रिमांड लेकर अन्य जमीन घोटालों, गबन और भ्रष्टाचार के मामलों में गहन पूछताछ करेगी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि 3 दिन पहले जिलाधिकारी के साथ मौके पर निरीक्षण के दौरान संभल-मुरादाबाद हाईवे पर स्थित करीब 101 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था।

फर्जी दस्तावेजों और मिलीभगत से जमीन घोटाला जांच में सामने आया कि हाईवे पर एक ओर लगभग 300 मीटर तथा दूसरी ओर करीब 130 मीटर फ्रंट वाली इस बेशकीमती सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेजों और मिलीभगत के जरिए गबन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन अधिकारियों, उप संचालक चकबंदी, मानचित्रकार और अन्य लोगों की कथित मिलीभगत से एक फर्जी व्यक्ति के नाम भूमि का नामांतरण कराया गया। इसके बाद उस जमीन को तमाम लोगों को बेचने का प्रयास किया गया। इस मामले में 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि इस प्रकरण में राजकुमार गुप्ता की भूमिका सामने आने पर उन्हें शाहजहांपुर से पूछताछ के लिए संभल लाया गया। पूछताछ के दौरान उनसे यह पूछा गया कि इतने महत्वपूर्ण मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका किन हालातों में वापस (नॉट प्रेस) कराई। इस संबंध में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जांच में निजी लाभ पहुंचाने और आरोपियों को फायदा दिलाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

घोटाले से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ होगी एसपी ने बताया कि पुलिस राजकुमार गुप्ता करीब 6 वर्ष तक संभल नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात रहे। जांच के दौरान उनके कार्यकाल के अन्य मामलों की भी जानकारी सामने आई है। वर्ष 2022 में उनके खिलाफ लगभग 42 लाख रुपये के गबन का मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने शासन में धनराशि जमा कर दी थी, लेकिन आपराधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब उस प्रकरण की भी आपराधिक विवेचना शुरू कराई जाएगी। एसपी ने कहा कि राजकुमार गुप्ता की पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर उनके कार्यकाल के दौरान हुए अन्य गबन, सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण और भ्रष्टाचार के मामलों की विस्तार से जांच की जाएगी। इसके साथ ही तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, मानचित्रकार, पैरोकार, भूमि खरीदने वाले लोगों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी पूछताछ की जाएगी।