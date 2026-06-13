यूपी : बिजली निगम में ऐक्शन, 3 इंजीनियर- 5 SDO-14 जेई को चार्जशीट, घर-घर अभियान की तैयारी

इस शहर में इस साल मई महीने में पिछले साल के मुकाबले 5 करोड़ रुपये कम राजस्व की वसूली की गई। इस पर प्रबंधन ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही इस मामले में 14 जूनियर इंजीनियरों (जेई), 5 एसडीओ और 3 अधिशाासी अभियंताओं को चार्जशीट दी गई है। बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान भी चलेगा।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिजली निगम ऐक्शन मोड में हैं। कम राजस्व वसूली पर शहर में तैनात 14 जेई, पांच एसडीओ और तीन अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट दिया है। पिछले साल मई के मुकाबले इस साल राजस्व वसूली में पांच करोड़ रुपये की कमी के बाद निगम प्रबंधन ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही अब तय किया गया है कि एक लाख रुपए से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक लगातार राजस्व वसूली की जानकारी ले रहे हैं। गोरखपुर में इस साल मई महीने में पिछले साल के मुकाबले पांच करोड़ रुपये कम राजस्व की वसूली की गई। इस पर प्रबंधन ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही इस मामले में 14 जूनियर इंजीनियरों (जेई), 5 एसडीओ और 3 अधिशाासी अभियंताओं को चार्जशीट दी गई है।

दरअसल, बिजली बकाए की वसूली को लेकर प्रबंधन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। बिजली विभाग के अभियंताओं को राजस्व वसूली को लेकर लगातार चेताया जा रहा था। इसके बावजूद इस साल मई महीने जब राजस्व वसूली के आंकड़े आए तो लक्ष्य से कम वसूली पाई गई। पिछले साल मई के मुकाबले यह 5 करोड़ रुपए कम थी। इस पर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए चार्जशीट जारी कर दी।

कितना है बकाया गोरखपुर शहर में गोरखपुर महानगर में 4162 उपभोक्ताओं पर निगम का करीब 55 करोड़ रुपए का बकाया है। इन उपभोक्ताओं पर एक-एक लाख से अधिक का बिल बकाया है। इसके अलावा 6221 उपभोक्ताओं पर करीब 52 करोड़ रुपए बकाया हैं। इन उपभोक्ताओं पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक का बकाया है। बिजली निगम ने अब इन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू कर दी है।

क्या बोले अधिकारी गोरखपुर के अधीक्षण अभियंता रणजीत चौधरी ने बताया कि कम राजस्व वसूली पर 14 जेई, पांच एसडीओ और तीन अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की गई है। जिन उपभोक्ताओं का बकाया एक लाख से अधिक है उनका बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। भुगतान के बाद ही उसे जोड़ा जाएगा।

गोरखपुर के एक उपकेंद्र की बढ़ेगी क्षमता वहीं, बिजली निगम गोरखपुर के पादरी बाजार उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि भी करने जा रहा है। यहां 1.35 करोड़ की लागत से पांच एमवीए का एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। इससे क्षेत्र के करीब 15 हजार उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और फाल्ट से राहत मिलने की उम्मीद है।

दरअसल पादरी बाजार उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्र में तेजी से आवासीय और व्यावसायिक भवन बन रहे हैं। जिससे क्षेत्र में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है। फिलहाल उपकेंद्र पर लगे 10 एमवीए के दो और 5 एमवीए के एक पावर ट्रांसफार्मर से क्षेत्र के 15 हजार घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को विद्युत आपूर्ति की जाती है।