गोरखपुर हत्याकांड में एसटीएफ का ऐक्शन, रामपुर में एक लाख का इनामी गो-तस्कर एनकाउंटर में ढेर

गोरखपुर में छात्र दीपक गुप्ता की नृशंस हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी गो-तस्कर जुबैर को एसटीएफ ने रामपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया।

गोरखपुर में छात्र दीपक गुप्ता की नृशंस हत्या के मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। छात्र की हत्या के मुख्य आरोपी गो-तस्कर जुबैर को एसटीएफ ने रामपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह कार्रवाई यूपी पुलिस और एसटीएफ के साथ आरोपी की मुठभेड़ के दौरान की गई। मारे गए गो तस्कर पर एक लाख का इनाम भी था।

जानकारी के अनुसार गंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात यूपी पुलिस और एसटीएफ को सूचना मिली कि गोरखपुर छात्रहत्याकांड का मुख्य आरोपी गोतस्कर जुबैर इलाके में छिपा है। इसके बाद टीम ने जुबैर को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर जुबैर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाईं, जिसमें जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने जुबैर के पास से एक अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस मामले की अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है।

गोरखपुर कांड में था मुख्य आरोपी रामपुर में मारा गया जुबैर गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात का मुख्य आरोपी था। इसी महीने की शुरुआत में, जुबैर और उसके साथियों ने कथित तौर पर पशु तस्करी का विरोध करने पर 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता का अपहरण कर लिया था और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद गोरखपुर समेत पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद से पुलिस जुबैर की सरगर्मी से तलाश कर रही थी।