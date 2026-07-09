कलक्ट्रेट बवाल में बड़ी कार्रवाई: आठ आरोपी भेजे गए जेल, पुलिस ने सील किया ललिता का गांव
यूपी के मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच आठवों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया।
Meerut News: मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया। आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। इस दौरान पुलिस कस्टडी में कचहरी के अंदर ही आरोपियों ने नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर एहतियातन ललिता के गांव को सील कर दिया गया।
कलक्ट्रेट गेट पर ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर परिजनों और समाज के लोगों ने बुधवार को धरना दिया था और रोड जाम की थी। पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भांजी थी और एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने थप्पड़ बरसाए थे। इनकी वीडियो फोटो भी वायरल हुई थी। सिविल लाइन थाने में दरोगा मुकुल कुमार की ओर से 13 लोग नामजद करते हुए 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया गया कि पुलिस और भीड़ में झड़प के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी चोटिल हुए। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता की गई और एक महिला दरोगा बेहोश हुई। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद सभी 11 पुलिसकर्मियों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
इसी मामले में पुलिस ने अंकित कुमार, अरविंद कुमार, रवि गौतम, रितिक, नवनीत कुमार, हिमांशु सिद्धार्थ, लवि उर्फ शुभम, जोगेंद्र भाटी को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा में एसीजेएम-10 की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कचहरी में कई थानों की फोर्स तैनात की गई। यहां से सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। पकड़े गए दो अन्य किशोर थे, इसलिए परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं, बाकी आरोपियों की पहचान वीडियो फुटेज और फोटो के माध्यम से की जा रही है।
पुलिस की जांच के बिंदु और खुलासे
|1. बलवे के मुख्य सूत्रधार दिग्विजय भाटी, रवि गौतम, सुशील गौतम और हिमांशु सिद्धार्थ हैं।
|2. दिग्विजय भाटी पर पहले से 9 मुकदमे पंजीकृत और जिलाबदर है। धरने में शामिल था।
|3. धरने में शामिल कुछ अभियुक्तों का संपर्क कुख्यात अमित मिरिंडा गैंग से भी है।
|4. रितिक पर हत्या के प्रयास और सड़क पर जाम का मुकदमा दर्ज है।
|5. नाबालिग तथा महिलाओं को भड़का कर जाम लगवाया गया।
|6. पुलिस का दावा, नाबालिगों, महिलाओं तथा परिवार जनों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
|7. मेरठ और बाहर से आए अपराधिक तत्वों ने अराजकता की, जिस पर कार्रवाई की जा रही।
इन धाराओं में मुकदमा
|मुकदमा थाना सिविल लाइन - 173/2026
|74 - लज्जा भंग करने। सजा एक से पांच साल
|109 (1) - हत्या का प्रयास। 10 साल तक की सजा
|126 (2) - किसी का रास्ता रोकना। एक माह सजा या जुर्माना
|132 - सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकना। 2 साल तक की सजा और जुर्माना
|223 - सरकारी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करना। छह माह सजा या 25 सौ रुपये जुर्माना।
|189 - गैरकानूनी जमावड़ा। छह माह की जेल और जुर्माना।
|190 - पांच सा उससे ज्यादा लोग गैरकानूनी सभा का हिस्सा।
|195 - दंगा या गैरकानूनी सभा को तितर बितर करने के दौरान लोकसेवकों पर हमला करना। तीन साल की सजा और 25 हजार तक जुर्माना।
|196 - धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नफरत फैलाना या शांतिभंग करना। तीन साल कैद और जुर्माना।
|270 - उपद्रव करना।
|121 - सरकारी कर्मी पर हमला करना। एक से 10 साल तक की सजा।
|221 - सरकारी काम में बाधा डालने। तीन माह सजा या ढाई हजार जुर्माना।
|226 - लोकसेवक को कर्तव्य पालन से रोकना और डराने के लिए सुसाइड का प्रयास। एक साल सजा या जुर्माना
|7 सीएल एक्ट - छह माह तक की सजा और जुर्माना।
13 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा
रवि गौतम निवासी नोएडा, सुशील गौतम निवासी मेडिकल मेरठ, हिमांशु सिसौदिया निवासी मेरठ, सागर निवासी लिसाड़ी गेट, लवी प्रधान निवासी खजूरी परीक्षितगढ़, बिजेंद्र गौतम, रितिक जाटव निवासी मेडिकल, मोहित जाटव, हेमंत प्रधान, संजय निवासी लिसाड़ी गेट, बिजेंद्र सूद, दिग्विजय भाटी और अजय कुमार नामजद किए गए और 50 अन्य अज्ञात आरोपी।
आठ आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे
|1. अंकित कुमार, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर चौधरी, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।
|2. अरविंद कुमार, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम छिजारसी, थाना सेक्टर-63 नोएडा।
|3. रवि कुमार उर्फ गौतम, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम छिजारसी कॉलोनी, सेक्टर-63 नोएडा, थाना सेक्टर-63, जनपद गौतमबुद्धनगर।
|4. रितिक, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम सिसौली, थाना मुंडाली, जनपद मेरठ।
|5. नवनीत कुमार, निवासी ग्राम बुद्धि विहार, आवास विकास कॉलोनी, सेक्टर-10, थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद।
|6. हिमांशु सिद्धार्थ, निवासी जनपद मेरठ।
|7. लवि उर्फ शुभम, निवासी अम्बेडकर चौपाल के पास, थाना किला परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ।
|8. जोगेंद्र भाटी निवासी अमरोहा।
|(नोट : पुलिस द्वारा पकड़े गए 10 लोगों में से दो किशोर थे। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द किया है।)
|तीन आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
|दिग्विजय सिंह - 9 मुकदमे और जिलाबदर
|रवि गौतम - 4 मुकदमे
|रितिक जाटव - 3 मुकदमें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।