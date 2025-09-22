नवरात्र पर बड़ा ऐक्शन: मां शाकुंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में ड्यूटी से गायब रहने वाले 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड
सहारनपुर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही बड़ी कार्रवाई हो गई। मां शाकुंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में ड्यूटी से गायब रहने वाले 16 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।
यूपी के सहारनपुर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही बड़ी कार्रवाई हो गई। मां शाकुंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में ड्यूटी से गायब रहने वाले 16 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल सिद्धपीठ श्री मां शाकुंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में आयोजित मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस-फोर्स लगाया है। मगर कुछ पुलिसकर्मी यहां भी लापरवाही दिखा रहे हैं। एसएसपी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने और गैरहाजिर मिले 16 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर दी।
शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो गए हैं। इसको लेकर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में मेला लगा है। इस बार मेला मंदिर से करीब एक किलोमीटर पहले नागलमाफी में लगा है। पहले नवरात्र से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जाएगी। इसको लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए। इसके साथ ही पीएसी के जवान भी मोर्चा संभाल रहे हैं। त्योहारी सीजन में ड्यूटी में लापरवाही बरतने और गैर हाजिर होने पर एसएसपी आशीष तिवारी ने 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
इनको किया निलंबित
निरीक्षक संजय कुमार, उपनिरीक्षक रामेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक मनबीरी सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल अरुण सोलंकी, हेड कांस्टेबल भोपाल सिंह, कांस्टेबल रविन्द्र कुमार, कांस्टेबल रोबिन कुमार, कांस्टेबल मुनीश कुमार, कांस्टेबल निर्मला, कांस्टेबल दीपक कुमार, कांस्टेबल धनंजय सरकार, कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल योगेन्द्र सिंह, कांस्टेबल हरिओंम सिंह, कांस्टेबल भोपाल सिंह शामिल हैं।
एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया, लापरवाही बरतने और ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे 16 पुलिसकर्मियों निलंबित किया गया है। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।