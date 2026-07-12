यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: सहायक बोरिंग टेक्निशियन परीक्षा में नकल गिरोह पकड़ा गया, 13 गिरफ्तार
यूपी एसटीएफ ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रानिक डिवाईस के माध्यम से नकल कराने वाले गिरोह को दबोचा है।
STF Action: यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रानिक डिवाईस के माध्यम से नकल कराने वाले गिरोह को दबोचा है। एसटीएफ ने तीन अभ्यर्थियों समेत 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से चार इलेक्ट्रानिक डिवाईस बरामद हुई हैं।
एसटीएफ के अनुसार प्रयागराज निवासी कप्तान सिंह पटेल,ओम प्रकाश पटेल, राकेश कुमार पटेल, धर्मेंद्र कुमार सिंह, लालता प्रसाद उर्फ गुड्डू, अनुज कुमार पाल, शिव प्रकाश पटेल, प्रतापगढ़ निवासी रविकान्त वर्मा उर्फ अखिलेश, मनोज कुमार, विपिन कुमार वर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, चन्दर और दीपक पटेल को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरोपी धर्मेंद्र कुमार, चन्दर व दीपक पटेल अभ्यर्थी हैं। आरोपितों को वाराणसी के एंग्लो इंडियन मुस्लिम इंटर कॉलेज और हरिश्चन्द्र बालिका इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्रों के अलावा प्रयागराज के रामगढ़ कोठारी गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र यादव तथा शिवजीत पटेल मौके से फरार हो गये, जिनकी तलाश की जा रही है।
एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को
परीक्षा में भारी रकम की उगाही कर माइक्रो इलेक्ट्रानिक डिवाईस के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह के प्रयागराज में सक्रिय होने की गोपनीय सूचना मिली थी। एसटीएफ ने अपना जाल बिछाया और गिरोह के सरगना शिवजीत पटेल तथा उसके भाई कप्तान सिंह पटेल एक कमरे में साल्वरों के साथ मौजूद हैं और वाराणसी के दो परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे रहे दो परीक्षार्थियों को इलेक्ट्रानिक डिवाईस के माध्यम से बोलकर प्रश्नपत्र हल करा रहे हैं। एसटीएफ ने सगरना, साल्वर व नकल कर रहे दोनों अभ्यर्थियों को दबोच लिया।
पहले भी पकड़े जा चुके आरोपी
एसटीएफ के अनुसार आरोपी कप्तान सिंह पटेल, उसका भाई शिवजीत पटेल व दीपक पटेल के अलावा राजेंद्र पटेल पहले भी पकड़े जा चुके हैं। आरोपी अपने रिश्तेदारों व जान पहचान के लोगों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। आरोपी परीक्षार्थियों के कपड़े और कान में माइक्रो इलेक्ट्रानिक डिवाईस को छुपाकर साल्वर के माध्यम से नकल कराते थे।
अभ्यर्थियों से वसूले जाते थे पांच लाख रुपये
गिरफ्तार परीक्षार्थी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि उसने आरोपी कप्तान सिंह पटेल के खाते में 3.75 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे और सवा लाख रुपये नगद दिए थे। गिरफ्तार परीक्षार्थी विपिन कुमार वर्मा परीक्षा में नकल कराने के लिये पांच लाख नगद और 25 हजार रुपये नकद दिए थे।
यह थीं आरोपितों की जिम्मेदारियां
परीक्षा के दौरान प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रानिक डिवाईस की व्यवस्था दीपक पटेल और राजेन्द्र यादव करते थे। परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्नपत्र की व्यवस्था राजेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र यादव द्वारा की जाती थी, जिसे कप्तान सिंह पटेल और शिवजीत पटेल को भेज दिया जाता था। कप्तान सिंह पटेल और उसका भाई शिवजीत पटेल प्रयागराज में एक गुप्त स्थान पर साल्वरों को एकत्रित कर नकल कराते थे और उन्हें 20-20 हजार रुपये देते थे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।