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यूपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर, हरदोई, लखनऊ समेत कई जिलों के 465 स्कूलों की मान्यता समाप्त

Dinesh Rathour प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
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लगातार दो साल तक नामांकन शून्य रहने वाले 465 स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए यूपी बोर्ड ने उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया है। यूपी बोर्ड की यह कार्रवाई, लखनऊ, हरदोई, कानपुर समेत कई जिलों के स्कूलों में की गई है। सबसे ज्यादा गाजीपुर जिले के स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। 

यूपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर, हरदोई, लखनऊ समेत कई जिलों के 465 स्कूलों की मान्यता समाप्त

UP Board Action: गाजीपुर, हरदोई, लखनऊ समेत कई जिलों में यूपी बोर्ड से जुड़े 465 स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। यूपी बोर्ड ने इन स्कूलों की मान्यता को समाप्त कर दिया है। ये वो स्कूल हैं, जिनमें लगातार दो साल तक नामांकन शून्य रहा है। यूपी बोर्ड की इस कार्रवाई से स्कूलों में हड़कंप मचा है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के विनियमों के तहत हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट स्तर के ऐसे विद्यालय जिसके लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं तो विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। यूपी बोर्ड की इस कार्रवाई में गाजीपुर जिले के सबसे ज्यादा स्कूल शामिल हें। स्कूलों पर ऐक्शन को लेकर अन्य जिलों में हड़कंप मचा है।

लिहाजा शैक्षिक सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में विद्यालय से कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने अथवा कक्षाएं संचालित नहीं किए जाने के कारण इन स्कूलों की मान्यता स्वतः समाप्त हो गई है। सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अपने जिले के स्वतः मान्यता समाप्त विद्यालयों के शैक्षिक अभिलेख किसी राजकीय या सहायता प्राप्त विद्यालय में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।

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गाजीपुर के 47 स्कूलों का नाम शामिल

जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त की गई है उनमें सर्वाधित 47 गाजीपुर जिले के हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है जहां के 25 वित्तविहीन स्कूलों की मान्यता समाप्त की गई है। कानपुर नगर के 18, एटा के 17, आजमगढ़ के 16, अलीगढ़, मऊ व लखनऊ के 15-15, हरदोई 14, फतेहपुर 13, आगरा 12, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, मथुरा और मुरादाबाद के 11-11, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर, फिरोजाबाद व मैनपुरी के 10-10 स्कूल शामिल हैं।

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प्रयागराज के इन स्कूलों की छिनी मान्यता

एएम गर्ल्स इंटर कॉलेज, निहालपुर करेली, सेंट जोसेफ्स गर्ल्स कॉलेज, एमजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगोपालगंज, जुबैदा खातून गर्ल्स हाई स्कूल, एनकेएस. इंटर कॉलेज अकोरहा कौंधियारा, एसएसजेपीएस गर्ल्स हाईस्कूल, उमरपुर नींवा, शिवम हाई स्कूल, लेहरा गोहरी, श्रीमती बीवाई गर्ल्स हाईस्कूल लोकमनपुर, चिन्मय हाईस्कूल रसूलाबाद, न्यू ब्राइट गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली, बिट्ज मेमोरियल गर्ल्स हाईस्कूल सेवइत, एबी हाईस्कूल जगदीशपुर, आरकेबीवाई हाईस्कूल कुरेसर, अटरामपुर, सरस्वती कन्या हाईस्कूल बेरुई गारापुर, एपीएसएस हाईस्कूल सहसों, श्रीमती शकुंतला देवी राजबहादुर उच्च माध्यमिक विद्यालय डुबरा जगदीशपुर, जनता इंटर कॉलेज चाका नैनी, आरआरबी कॉन्वेंट स्कूल एडीए कॉलोनी नैनी, हनुमत कृपा उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर हंडिया, सरदार पटेल इंटर कॉलेज मिश्रापुर बारा, राम कैलाश यादव उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवासी माई बहादुरगढ़ फूलपुर, एएम ऑक्सफोर्ड पब्लिक कॉलेज करेली, रामयश पब्लिक इंटर कॉलेज मलाक बलाऊ नवाबगंज, निर्मला देवी स्मारक स्कूल नौगंवा कौंधियारा और मुरारी सिंह मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल होलागढ़ सोरांव।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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