यूपी एटीएस का बड़ा ऐक्शन: मुजफ्फरनगर-शामली और देवबंद से तीन को उठाया, मौलाना को छोड़ा
यूपी एटीएस, आईबी और पुलिस की टीमों ने रविवार को शामली, मुजफ्फरनगर और देवबंद से एक मौलाना समेत तीन युवकों को अलग-अगल जगह से उठाया। पूछताछ के बाद मौलाना को छोड़ दिया गया है।
यूपी एटीएस, आईबी और पुलिस की टीमों ने रविवार को शामली, मुजफ्फरनगर और देवबंद से एक मौलाना समेत तीन युवकों को अलग-अगल जगह से उठाया। पूछताछ के बाद मौलाना को छोड़ दिया गया है। जबकि एक युवक को गाजियाबाद पुलिस अपने साथ ले गई और मुजफ्फरनगर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
मुजफरनगर में मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सम्भालहेड़ा में एटीएस और आईबी की टीम ने दबिश देकर एक युवक को उठाकर उससे घंटों पूछताछ की। जांच में युवक के मोबाइल से विवादित वीडियो मिली है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। एटीएस और आईबी की टीम युवक से पूछताछ कर पुलिस के हवाले कर लौट गई। पुलिस ने आरोपी युवक शानू मलिक के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो डालने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
भारत विरोधी वीडियो डालने वाला युवक गिरफ्तार
एसपी देहात आदित्य बंसल का कहना कि युवक ने ऑपरेशन सिंदूर के समय विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, फिलहाल उसका किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन नहीं मिला है। भारत विरोधी वीडियो डालने के आरोप में आरोपी शानू मलिक के खिलाफ पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली में पाकिस्तान के आतंकी संगठन के नेटवर्क की जांच को लकर पहुंची टीम ने बाबरी थानाक्षेत्र के गांव बुटराड़ा से एक युवक को हिरासत में अपने साथ ले गई है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में विभिन्न स्थानों से पकड़े गए आरोपियों से इस युवक के तार जुड़े हो सकते हैं, हालांकि स्थानीय पुलिस इस बारे में अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है।
गाजियाबाद पुलिस ने छह आरोपियों को किया था गिरफ्तार
14 मार्च में गाजियाबाद पुलिस ने कौशांबी क्षेत्र से छह आरोपियों को पकड़कर पाकिस्तान के लिए जासूसी का खुलासा किया था। इसी क्रम में गाजियाबाद पुलिस और खुफिया टीम शनिवार की शाम बुटराड़ा पहुंची। यहां से एक युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। सूत्रों के अनुसार युवक अपने बड़े भाई की आईडी पर मोबाइल चला रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले युवक के बड़े भाई एवं एक अन्य युवक से पूछताछ की जा चुकी है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उन्हें टीम के आने की जानकारी नहीं है, गाजियाबाद पुलिस से मामले की लानकारी ली जाएगी।
एटीएस की कार्रवाई से गांव में फैली सनसनी
उधर, देवबंद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मौलाना को यूपी एटीएस द्वारा हिरासत में लेने की सूचना से रविवार को गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार पूछताछ के बाद शाम को मौलाना को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि मौलाना हाल ही में ईरान से मौलवियत की पढ़ाई पूरी कर देवबंद लौटे थे और ईद पर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारेबाजी से चर्चा में आए थे। बताया जा रहा है कि रविवार को मेरठ से वापस आते समय यूपी एटीएस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। क्षेत्र में दिनभर चर्चाओं का दौर जारी रहा, हालांकि इसकी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें