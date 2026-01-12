Hindustan Hindi News
यूपी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस जिले में 200 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

यूपी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस जिले में 200 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

झांसी संभागीय परिवहन विभाग ने पिछले छह महीनों में यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले 200 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं।

यूपी में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। झांसी संभागीय परिवहन विभाग ने पिछले छह महीनों में यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले 200 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। एक महीने में लगातार तीन से अधिक बार नियम तोड़ने वालों पर यह कार्रवाई हुई। दिसंबर माह में सबसे अधिक लाइसेंस निरस्त हुए। परिवहन विभाग ने पिछले छह महीने में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 200 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया। इन लोगों ने एक महीने में लगातार तीन से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हेलमेट न पहनने, सिग्नल जंप करने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर डीएल पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।

परिवहन विभाग ने एक महीने के भीतर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 30 चालकों का डीएल निलंबित किया है। पिछले तीन महीने के आंकड़े के अनुसार दिसंबर में सबसे अधिक डीएल निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार लाल बत्ती जंप करने, ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, माल वाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाने, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन से अधिक चालान पाए जाने वाले व्यक्ति निरस्त करने का प्रावधान है। जिले में प्रतिदिन सैकड़ों चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। एआरटीओ डॉ सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से हर महीने ओवर लोडिंग समेत अन्य के 150 अधिक वाहनों के चालान किए जाते हैं। कई वाहन ऐसे भी मिलते हैं जिनका चालान एक महीने में चार से पांच बार रहता है।

अयोध्या में परिवहन विभाग ने सूची मांगी

वहीं अयोध्या में 'नो हेलमेट- नो फ्यूल' के संबंध में जिला पूति अधिकारी की मौजूदगी में उप परिवहन आयुक्त राजकुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) वीपी सिंह एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. आरपी सिंह के पेट्रोल डीलर्स संग बैठक की। इसमें बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने वाले वाहनों की सूची परिवहन विभाग कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि ऐसे वाहनों का चालान किया जा सके। बैठक में उप परिवहन आयुक्त ने पेट्रोल डीलर्स को निर्देश दिया कि जो वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आते हैं उनको पेट्रोल की आपूर्ति न की जाए तथा ऐसे वाहन चालकों की फोटो भी सीसीटीवी फुटेज में रखी जाए और सूची बनाकर आरटीओ ऑफिस में दी जाए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉ. आरपी सिंह एवं यात्रीकर अधिकारी राजेश कुमार व रानी सेंगर ने हेलमेट, सीटबेल्ट का प्रयोग करते न पाए जाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर 105 वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा ट्रैक्टर- ट्राली में रिफ्लेक्टिव टेप लगाया तथा वाहनों में लगी काली फिल्म को उतरवाया गया।

