यूपी में परिवहन विभाग का बड़ा ऐक्शन; प्रेशर हार्न, हूटर-सायरन बजाने वाले 17258 वाहनों का चालान
यातायात नियमों को ताक पर रखने वाले वाहन स्वामियों और उनकी गाड़ियों पर परिहवन विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने प्रेशर हॉर्न, मॉडीफाइड साइलेंसर, हूटर व सायरन का पयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान किया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। परिवहन विभाग ने वाहनों में प्रेशर हार्न, मॉडीफाइड साइलेंसर, हूटर व सायरन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध शिकंजा कसा है। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वाहनों में अनधिकृत हूटर,सायरन, मल्टीटोन हॉर्न, माडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। एक अप्रैल से 14 नवंबर के मध्य ऐसे 17,258 वाहनों का चालान किया गया और 898.97 लाख रुपये शमन शुल्क वसूला गया।
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह के अनुसार ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध निरंतर सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। एक अप्रैल से 14 नवंबर के मध्य अभियान के तहत की गई कार्रवाई के अलावा 28 से 30 सितंबर के मध्य विशेष अभियान ऑपरेशन पीस भी चलाया गया। इसके तहत मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर-सायरन के विरुद्ध के उपयोग पर कुल 716 वाहनों के चालान किए गए और 15.40 लाख रुपये शमन शुल्क वसूला गया। परिवहन मंत्री ने नागरिकों से वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर या मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करने की अपील भी की है। मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों और अनधिकृत रूप से साउंड सिस्टम का उपयोग करने वालों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।
61 की क्षमता वाली बस का 60 हजार का काटा चालान
वहीं बागपत में भी परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मवीकलां के पास एआरटीओ ने एसी ट्रैवल्स बस को पकड़ा। बस में 61 सवारियों के बैठने की अनुमति थी, लेकिन संचालक 125 यात्रियों को ले जा रहा था। एआरटीओ ने बस का 60 हजार रुपये का चालान कर दिया। इसके अलावा चार अन्य बसों समेत 22 वाहनों के चालान किए। बुधवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एआरटीओ विपिन कुमार टीम के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मवीकलां के पास एक ट्रैवल्स बस को जांच के लिए रुकवाया गया। बस की सवारियों की संख्या और निर्धारित क्षमता की जांच की गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। बस में बैठने की क्षमता महज 61 यात्रियों की थी, जबकि उसमें 125 सवारियां बैठी हुई थीं। निर्धारित क्षमता से करीब दोगुने यात्री बैठाकर बस को एक्सप्रेसवे पर दौड़ाया जा रहा था। इससे यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में थी। अचानक ब्रेक लगने, बस के अनियंत्रित होने या किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। एआरटीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बस का 60 हजार रुपये का चालान कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।