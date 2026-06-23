एलडीए के 18 अफसरों और इंजीनियरों पर कार्रवाई की तैयारी, अग्निकांड पर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई
Lucknow fire tragedy: लखनऊ अग्निकांड में LDA का बड़ा ऐक्शन लिया है। दोषी तत्कालीन विहित प्राधिकारी, 05 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है।
Lucknow fire tragedy: यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग से 15 की मौत हो गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ा ऐक्शन लिया है। उन्होंने अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए दोषी तत्कालीन विहित प्राधिकारी, 05 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है। जिसमें इन सभी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गयी है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रकरण से जुड़ी एक-एक फाइल को स्वयं खंगाला। अलीगंज, सेक्टर-डी स्थित उक्त भूखण्ड/भवन कब और किसको आवंटित किया गया। उसकी रजिस्ट्री कब हुयी, स्थल पर निर्माण कार्य के लिए कब मानचित्र स्वीकृत किया गया। साथ ही स्थल पर हुये अवैध निर्माण को रोकने में किन-किन अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिस भवन का मानचित्र एकल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था। वहां समय के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती रहीं। लेकिन विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी एवं प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की गई। इससे मानचित्र उल्लंघन और अवैध निर्माण की स्थिति वर्षों तक बनी रही।
जांच में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका को गंभीर पाया गया है। अभिलेखों के अनुसार विहित प्राधिकारी ने वर्ष 2016 में संबंधित भवन के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, लेकिन बाद में निर्माणकर्ता के प्रार्थना पत्र पर उक्त आदेश समाप्त कर दिया गया। जांच में यह प्रश्न भी उठाया गया है कि यदि ध्वस्तीकरण आदेश समाप्त किया गया था तो उसके बाद भवन की वास्तविक स्थिति, उपयोग एवं मानचित्र अनुपालन की पुनः जांच क्यों नहीं कराई गई। इससे तत्कालीन विहित प्राधिकारी के साथ ही प्रवर्तन जोन-4 में तैनात रहे 05 जोनल अफसरों, 06 सहायक अभियंताओं एवं 06 अवर अभियंताओं की लापरवाही उजागर होती है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए मंगलवार को शासन को रिपोर्ट भेज दी है।
इन अभियंताओं के खिलाफ भेजी गयी रिपोर्ट
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव का नाम भेजा है। इसके अलावा जोनल अधिकारी के रूप में तैनात रहे अधिशासी अभियंता अवनीन्द्र सिंह, बी.पी. मौर्या, पी.सी. पांडेय एवं आनंद मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गयी है। इसी तरह सहायक अभियंता सुनील कुमार, गिरीश चंद्र शर्मा, अमर कुमार मिश्रा, आर.एस. सिंह, अनिल कुमार एवं संजय शुक्ला तथा अवर अभियंता जय प्रकाश नारायण, रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रमोद पाण्डेय, अम्बरीश कुमार शर्मा, शिवानंद शुक्ला एवं हेमंत कुमार (निलंबित) के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गयी है
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें