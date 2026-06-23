एलडीए के 18 अफसरों और इंजीनियरों पर कार्रवाई की तैयारी, अग्निकांड पर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई

Lucknow fire tragedy: लखनऊ अग्निकांड में LDA का बड़ा ऐक्शन लिया है। दोषी तत्कालीन विहित प्राधिकारी, 05 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है।

Lucknow fire tragedy: यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग से 15 की मौत हो गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ा ऐक्शन लिया है। उन्होंने अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए दोषी तत्कालीन विहित प्राधिकारी, 05 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है। जिसमें इन सभी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गयी है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रकरण से जुड़ी एक-एक फाइल को स्वयं खंगाला। अलीगंज, सेक्टर-डी स्थित उक्त भूखण्ड/भवन कब और किसको आवंटित किया गया। उसकी रजिस्ट्री कब हुयी, स्थल पर निर्माण कार्य के लिए कब मानचित्र स्वीकृत किया गया। साथ ही स्थल पर हुये अवैध निर्माण को रोकने में किन-किन अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिस भवन का मानचित्र एकल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था। वहां समय के साथ बहुमंजिला व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती रहीं। लेकिन विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी एवं प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की गई। इससे मानचित्र उल्लंघन और अवैध निर्माण की स्थिति वर्षों तक बनी रही।

जांच में तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव की भूमिका को गंभीर पाया गया है। अभिलेखों के अनुसार विहित प्राधिकारी ने वर्ष 2016 में संबंधित भवन के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया, लेकिन बाद में निर्माणकर्ता के प्रार्थना पत्र पर उक्त आदेश समाप्त कर दिया गया। जांच में यह प्रश्न भी उठाया गया है कि यदि ध्वस्तीकरण आदेश समाप्त किया गया था तो उसके बाद भवन की वास्तविक स्थिति, उपयोग एवं मानचित्र अनुपालन की पुनः जांच क्यों नहीं कराई गई। इससे तत्कालीन विहित प्राधिकारी के साथ ही प्रवर्तन जोन-4 में तैनात रहे 05 जोनल अफसरों, 06 सहायक अभियंताओं एवं 06 अवर अभियंताओं की लापरवाही उजागर होती है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए मंगलवार को शासन को रिपोर्ट भेज दी है।