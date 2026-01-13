यूपी में जिस्मफरोशी पर बड़ा ऐक्शन, अलीगढ़ में 2 होटलों के बाद मेरठ के 4 स्पा सेंटरों पर छापा

संक्षेप: मेरठ के इन स्पा सेंटरों में जिस्मफरोशी का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। एसपी सिटी ने मंगलवार शाम अलग-अलग टीम बनाकर एक साथ चार स्पा सेंटरों शॉपरिक्स मॉल, मंगलपांडे नगर और गढ़ रोड पर छापेमारी कराई। इस दौरान चार संचालिकाओं समेत 20 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया है।

यूपी में जिस्मफरोशी के खिलाफ मंगलवार को पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया। पुलिस ने अलीगढ़ में जहां दो होटलों पर छापा मारकर सात महिलाओं और आठ पुरुषों को आपत्तिजनक हाल में गिरफ्तार किया वहीं मेरठ में एक साथ चार स्पा सेंटरों पर छापा मारा। इन स्पा सेंटरों में जिस्मफरोशी का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। एसपी सिटी ने मंगलवार शाम अलग-अलग टीम बनाकर एक साथ चार स्पा सेंटरों शॉपरिक्स मॉल, मंगलपांडे नगर और गढ़ रोड पर छापेमारी कराई। इस दौरान चार संचालिकाओं समेत 20 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया है। कुछ रजिस्टर, आपत्तिजनक वस्तुएं और मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपियों के मोबाइल में युवतियों के फोटो, बातचीत की डिटेल और लोकेशन साझा करने के साक्ष्य मिले हैं। इस दौरान संबंधित थानों की पुलिस को पूरी तरह से दूर रखा गया। अलग-अलग थानों से फोर्स भेजी गई थी। फिलहाल सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ब्रह्मपुरी, नौचंदी और मेडिकल थाना क्षेत्र में कुछ स्पा-सेंटर में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। इनमें से कुछ की संचालिका पूर्व में भी देह व्यापार कराने के आरोप में पकड़ी जा चुकी हैं। गोपनीय सूचना के बाद एसएसपी/डीआईजी डॉ. विपिन ताडा ने एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद चार अलग-अलग टीम बनाकर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने मंगलवार शाम एक साथ 4 स्पा सेंटर पर छापेमारी कराई।

मंगलपांडेनगर में दो स्पा सेंटर, गढ़ रोड पर नंदनी प्लाजा के पास एक स्पा सेंटर और शॉपरिक्स मॉल में बने स्पा सेंटर पर पुलिस की टीम एक साथ पहुंची। यहां चार संचालिका समेत 20 युवतियां और एक युवक को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने रजिस्टर और मोबाइल जब्त किए। रजिस्टर में पिछले कुछ दिनों में हुई लोगों की एंट्री मिली है। वहीं, मोबाइल पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिये कुछ लोगों को युवतियों के फोटो, रकम और बाकी जानकारी समेत लोकेशन साझा की हुई थी। ऐसे में साफ है कि यहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने सभी स्पा सेंटर संचालिकाओं और उनकी सहयोगी युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि सभी को परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया है।

थाना पुलिस को रखा दूर छापेमारी के लिए जो चार टीम बनाई थी, उनमें संबंधित थाना पुलिस को नहीं रखा गया। मेडिकल में छापेमारी के लिए सदर बाजार और देहलीगेट थाने से फोर्स बुलाया गया था। ब्रह्मपुरी में छापेमारी के लिए परतापुर और टीपीनगर से पुलिस गया था। इसके अलावा नौचंदी में छापेमारी के लिए लालकुर्ती और मेडिकल पुलिस भेजी गई थी। थाना प्रभारी समेत संबंधित चौकी प्रभारियों को कार्रवाई की भनक नहीं लगने दी गई।