यूपी में अवैध दवा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 87 फर्मों पर मुकदमा, लाइसेंस भी निरस्त होंगे

संक्षेप: यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध दवा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रदेश में 87 फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे।

यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कोडीनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने विभिन्न जिलों में औषधि प्रतिष्ठानों पर व्यापक छापेमारी की। इस दौरान अनेक प्रतिष्ठानों पर अवैध भंडारण, फर्म का अस्तित्व न होना, केवल बिलिंग पॉइंट के रूप में अवैध संचालन, क्रय-विक्रय रिकार्ड न प्रस्तुत करना और नशीली दवाओं की गैर चिकित्सकीय बिक्री जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। प्रदेश में 87 फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे।

जांच के बाद संबंधित जिलों के औषधि निरीक्षकों ने दोषी फर्मों और व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 और एनडीपीएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीरें दी हैं। केवल वाराणसी में ही 28 फर्मों व व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनमें प्रशांत उपाध्याय, आकाश पाठक, अमित जैसवाल, विशाल सोनकर, सचिन पांडे, घनश्याम, अभिनव यादव, बादल आर्य, सचिन पांडे, राहुल जैसवाल, हिमांशु चतुर्वेदी, पूजा तिवारी सहित कई नाम शामिल हैं। इसी तरह सुल्तानपुर में अनीस खान, भदोही में अमन कुमार, प्रयागराज में ओमप्रकाश कसेरा और लखनऊ में आशुतोष पटेल के प्रतिष्ठानों पर गंभीर अनियमितताएं मिलीं।