Hindi NewsUP NewsMajor action against illegal drug trade in UP, 87 firms sued, licenses to be revoked
यूपी में अवैध दवा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 87 फर्मों पर मुकदमा, लाइसेंस भी निरस्त होंगे

संक्षेप:

यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध दवा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रदेश में 87 फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे।

Thu, 27 Nov 2025 10:49 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कोडीनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने विभिन्न जिलों में औषधि प्रतिष्ठानों पर व्यापक छापेमारी की। इस दौरान अनेक प्रतिष्ठानों पर अवैध भंडारण, फर्म का अस्तित्व न होना, केवल बिलिंग पॉइंट के रूप में अवैध संचालन, क्रय-विक्रय रिकार्ड न प्रस्तुत करना और नशीली दवाओं की गैर चिकित्सकीय बिक्री जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। प्रदेश में 87 फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे।

जांच के बाद संबंधित जिलों के औषधि निरीक्षकों ने दोषी फर्मों और व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 और एनडीपीएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीरें दी हैं। केवल वाराणसी में ही 28 फर्मों व व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनमें प्रशांत उपाध्याय, आकाश पाठक, अमित जैसवाल, विशाल सोनकर, सचिन पांडे, घनश्याम, अभिनव यादव, बादल आर्य, सचिन पांडे, राहुल जैसवाल, हिमांशु चतुर्वेदी, पूजा तिवारी सहित कई नाम शामिल हैं। इसी तरह सुल्तानपुर में अनीस खान, भदोही में अमन कुमार, प्रयागराज में ओमप्रकाश कसेरा और लखनऊ में आशुतोष पटेल के प्रतिष्ठानों पर गंभीर अनियमितताएं मिलीं।

जारी रहेगी संदिग्ध फर्मों पर कार्यवाही: आयुक्त

अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 87 औषधि प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। इनमें वाराणसी में 28, जौनपुर में 12, कानपुर नगर में 8, लखनऊ में 3 तथा चंदौली, बहराइच, सुल्तानपुर, गाजीपुर समेत कई जिलों की 36 अन्य फर्में शामिल हैं। सभी दोषी फर्मों के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एफएसडीए आयुक्त डा. रोशन जैकब ने स्पष्ट किया है कि कोडीन, नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक दवाओं के अवैध भंडारण, खरीद-बिक्री, वितरण और आवाजाही में शामिल किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेशभर में पहचान की गई सभी संदिग्ध फर्मों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
