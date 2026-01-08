Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmajor action against gold smuggling in gorakhpur up 3 smugglers arrested with gold worth more than 2 crore 25 lakhs
यूपी में गोल्ड स्मगलिंग पर बड़ा ऐक्शन, सवा दो करोड़ के सोने के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

यूपी में गोल्ड स्मगलिंग पर बड़ा ऐक्शन, सवा दो करोड़ के सोने के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

संक्षेप:

डीआरआई यूनिट को कोलकाता से गोरखपुर आ रही ट्रेन से तस्करी के सोने के साथ कुछ लोगों के आने की सूचना मिली थी। DRI की टीम ने ट्रेन में जांच की। तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखे। DRI ने तीनों की जांच की तो उनके पास से 1600 ग्राम सोना बरामद हुआ। खुले मार्केट में इसकी कीमत करीब सवा दो करोड़ रुपये बताई जा रही है।

Jan 08, 2026 01:33 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की गोरखपुर यूनिट ने बुधवार को 1600 ग्राम तस्करी के सोने के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्कर थाईलैंड से सोने को तस्करी कर कोलकाता के रास्ते गोरखपुर ला रहे थे। सोने की कीमत करीब सवा दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। कोलकाता से गोरखपुर आ रही ट्रेन से दबोचे गए तीनों तस्करों को जेल भेज दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डीआरआई यूनिट को कोलकाता से गोरखपुर आ रही ट्रेन से तस्करी के सोने के साथ कुछ लोगों के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरआई की टीम ने ट्रेन में जांच की। इस दौरान तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखे। डीआरआई ने तीनों की जांच की तो उनके पास से 1600 ग्राम सोना बरामद हुआ। खुले मार्केट में इसकी कीमत करीब सवा दो करोड़ रुपये बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: इन दो बड़े शहरों के बीच सफर होगा आसान, जल्द चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस

पूछताछ में तीनों सोने को लेकर कोई वैध कागज नहीं दिखा सके। पूछताछ में तीनों ने खुद को गोरखपुर का निवासी बताया। तीनों को यह सोना डीआरआई ने तीनों से पूछताछ करने के बाद वाराणसी जेल भेज दिया। डीआरआई तस्करों से मिले इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि सोना तस्करी कर थाईलैंड से हवाई रूट से कोलकाता लाया गया। इसके बाद तस्करों के जरिए गोरखपुर के साथ ही महराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया के कुछ ज्वेलर्स के ठिकानों पर पहुंचाना था।

एक किलो सोने की तस्करी में होती है 10 से 15 लाख की बचत

थाईलैंड, दुबई, मॉरीशस में सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी शून्य है। वहीं भारत में सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी दस फीसदी है। ऐसे में थाईलैंड और भारत में एक किलो सोने की कीमत में 10 से 15 लाख रुपये का अंतर है। इसी अंतर को देखते हुए कोलकाता के रास्ते बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी होती है। इस तस्करी के खेल में बड़हलगंज क्षेत्र के तमाम लोग शामिल हैं। यहां के हजारों लोगों को थाईलैंड से आना-जाना सामान्य है। इन्हें मास्टरमाइंड सोने की तस्करी के खेल में कैरियर के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी के दो और जिलों में 8 वीं तक के स्कूल बंद, DM ने दिया आदेश

इसके पहले भी डीआरआई बड़े पैमाने पर सोने को बरामद कर चुकी है। डीआरआई ने 12 और 13 मार्च, 2024 को राइजिंग सन ऑपरेशन के तहत विदेशी मूल के सोने की तस्करी में शामिल एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। डीआरआई ने 40 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया था। दो साल पहले डीआरआई गोरखपुर की टीम ने देवरिया रेलवे स्टेशन से महिला समेत दो के पास से तस्करी कर लाया हुआ सोने बरामद किया था। उसकी कीमत 1.31 करोड़ रुपए थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Gold UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |