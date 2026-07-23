लखनऊ में पूर्व सपा विधायक के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तगड़ा ऐक्शन, निर्माण पर गरजे कई बुलडोजर

लखनऊ में पूर्व सपा विधायक के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। पूर्व सपा विधायक रामपाल के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं।

यूपी की राजधानी लखनऊ में जियामऊ क्षेत्र में एलडीए के प्रवर्तन जोन छह की टीम ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय के पास आवंटित जमीन के पास पूर्व सपा विधायक रामपाल के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। यहां सड़क प्रस्तावित है और काम्पलेक्स नजूल भूमि पर बना है। अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में एलडीए के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे।

एलडीए अधिकारियों के अनुसार करीब 3000 वर्गमीटर नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। इस भूमि को खाली कराकर यहां प्रस्तावित सड़क का निर्माण कराया जाना है, जिससे लंबे समय से अटकी परियोजना कार्य आगे बढ़ सके।

500 मीटर लंबी सड़क बनेगी प्राधिकरण के मुताबिक इस स्थान पर करीब 500 मीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। इसमें जियामऊ पेट्रोल पंप की ओर लगभग 300 मीटर तथा जियामऊ बस्ती की ओर करीब 200 मीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जे के कारण यह परियोजना लंबे समय से अटकी हुई थी। अब निर्माण हटने के बाद सड़क निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

पहले भी हुई थी कार्रवाई एलडीए अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई थी और भवन का कुछ हिस्सा ध्वस्त किया गया था। हालांकि विभिन्न कारणों से अभियान अधूरा रह गया था। अब सड़क परियोजना को ध्यान में रखते हुए दोबारा व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण कराया गया और भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।

अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा एलडीए का कहना है कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सार्वजनिक परियोजनाओं और विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों को नियमानुसार हटाया जाएगा, ताकि विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।

भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास है प्रस्तावित सड़क जिस स्थान पर ध्वस्तीकरण किया गया है, उसके निकट ही भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में वहां तक पहुंचने के लिए कोई प्रमुख संपर्क मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसी को देखते हुए जियामऊ पेट्रोल पंप की ओर से संपर्क सड़क का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि एलडीए अधिकारियों ने इसे भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही सड़क मानने से इनकार किया है और कहा है कि यह सामान्य सार्वजनिक सड़क परियोजना है।