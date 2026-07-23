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लखनऊ में पूर्व सपा विधायक के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तगड़ा ऐक्शन, निर्माण पर गरजे कई बुलडोजर

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ में पूर्व सपा विधायक के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। पूर्व सपा विधायक रामपाल के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं।

लखनऊ में पूर्व सपा विधायक के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तगड़ा ऐक्शन, निर्माण पर गरजे कई बुलडोजर

यूपी की राजधानी लखनऊ में जियामऊ क्षेत्र में एलडीए के प्रवर्तन जोन छह की टीम ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय के पास आवंटित जमीन के पास पूर्व सपा विधायक रामपाल के अवैध कॉम्प्लेक्स पर तगड़ा ऐक्शन हुआ है। यहां सड़क प्रस्तावित है और काम्पलेक्स नजूल भूमि पर बना है। अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में एलडीए के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे।

एलडीए अधिकारियों के अनुसार करीब 3000 वर्गमीटर नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। इस भूमि को खाली कराकर यहां प्रस्तावित सड़क का निर्माण कराया जाना है, जिससे लंबे समय से अटकी परियोजना कार्य आगे बढ़ सके।

500 मीटर लंबी सड़क बनेगी

प्राधिकरण के मुताबिक इस स्थान पर करीब 500 मीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। इसमें जियामऊ पेट्रोल पंप की ओर लगभग 300 मीटर तथा जियामऊ बस्ती की ओर करीब 200 मीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जे के कारण यह परियोजना लंबे समय से अटकी हुई थी। अब निर्माण हटने के बाद सड़क निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

एलडीए अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध निर्माण के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई थी और भवन का कुछ हिस्सा ध्वस्त किया गया था। हालांकि विभिन्न कारणों से अभियान अधूरा रह गया था। अब सड़क परियोजना को ध्यान में रखते हुए दोबारा व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण कराया गया और भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।

अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

एलडीए का कहना है कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सार्वजनिक परियोजनाओं और विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों को नियमानुसार हटाया जाएगा, ताकि विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।

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भाजपा प्रदेश कार्यालय के पास है प्रस्तावित सड़क

जिस स्थान पर ध्वस्तीकरण किया गया है, उसके निकट ही भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में वहां तक पहुंचने के लिए कोई प्रमुख संपर्क मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसी को देखते हुए जियामऊ पेट्रोल पंप की ओर से संपर्क सड़क का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि एलडीए अधिकारियों ने इसे भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही सड़क मानने से इनकार किया है और कहा है कि यह सामान्य सार्वजनिक सड़क परियोजना है।

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2016 में शुरू हुई थी कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार नजूल भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत वर्ष 2016 में तत्कालीन सपा सरकार के दौरान ही की गई थी। उस समय एलडीए ने निर्माण के विरुद्ध अभियान शुरू किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका। अब प्राधिकरण ने दोबारा कार्रवाई करते हुए अवैध कॉम्प्लेक्स को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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