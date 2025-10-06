यूपी में भ्रष्टाचार पर बड़ा ऐक्शन: एक इंस्पेक्टर और दो दरोगा समेत छह पुलिसकर्मी सस्पेंड

आगरा में भ्रष्टाचार निवारण हेल्प लाइन पर आईं शिकायतों का पहला परिणाम सोमवार को जारी हुआ। इंस्पेक्टर क्राइम सिकंदरा शैलेंद्र सिंह और दो दरोगा सहित छह पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है।

यूपी के आगरा में भ्रष्टाचार निवारण हेल्प लाइन पर आईं शिकायतों का पहला परिणाम सोमवार को जारी हुआ। इंस्पेक्टर क्राइम सिकंदरा शैलेंद्र सिंह और दो दरोगा सहित छह पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। यूपी 112 में तैनात दो आरक्षी चालकों को लाइन हाजिर किया गया है। दोनों आगरा में संबद्ध थे। उनके निलंबन के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। कार्रवाई के साथ पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने यह संकेत दिया है कि यह महज शुरूआत है। आने वाले दिनों में मुकदमा लिखाकर जेल भेजा जाएगा। घूसखोर पुलिस कर्मी इसके लिए तैयार रहें।

पिछले दिनों पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हेल्प लाइन नंबर 7839860813 जारी किया था। नंबर जारी करने से पहले पुलिस कर्मियों की बैठक बुलाई गई थी। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अपनी आदत सुधार लें। शिकायतें आईं तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सात दिनों में 500 से अधिक फोन आए। पुलिस ही नहीं दूसरे विभागों और जनपदों की शिकायतें भी आने लगीं। जिनका निस्तारण पुलिस के स्तर से संभव नहीं था।

इंस्पेक्टर क्राइम शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एक पीड़ित ने शिकायत की। बताया कि विवेचना के निस्तारण के लिए उससे घूस मांगी जा रही है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं डीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया कि निबोहरा थाने में तैनात दरोगा सुमित राठी व फतेहाबाद थाने में तैनात दरोगा ज्ञान प्रकाश के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। दोनों ने विवेचना निस्तारण के लिए रकम मांगी थी। विवेचना की समीक्षा के बाद दोनों को निलंबित किया गया।

यूपी 112 में तैनात मुख्य आरक्षी रिंकू, आरक्षी संजीव कुमार व आरक्षी हरपाल सिंह के खिलाफ जनता से पैसा मांगने की शिकायत मिली थी। तीनों को उनके द्वारा निलंबित किया गया। यूपी 112 में तैनात आरक्षी चालक अभिलाख और आरक्षी चालक राहुल सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। अभिलाख की मूल तैनाती अलीगढ़ी में है। वह आगरा में संबद्ध था। वहीं राहुल सिंह पीएसी गोंडा से आगरा यूपी 112 में संबद्ध हुआ था। दोनों की रिपोर्ट उनके मूल तैनाती स्थल पर भेजी जा रही है। उनके खिलाफ भी अवैध वसूली की शिकायत मिली थी।

अब दर्ज होंगे मुकदमे पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने डीसीपी सिटी, डीसीपी पूर्वी और डीसीपी पश्चिम को निर्देशित किया है कि शिकायतों पर प्रारंभिक जांच के बाद मुकदमे भी लिखाए जाएं। पीड़ित व्यक्ति पुलिस कर्मी के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य दे तो तत्काल मुकदमा लिखाएं। आरोपित पुलिस कर्मी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जेल भेजें।

शिकायत से पहले जुटाए साक्ष्य भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए पीड़ित के पास पुख्ता साक्ष्य होने चाहिए। पीड़ित वीडियो बना सकता है। ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। पुलिस कर्मी कितने दिन से चक्कर लगवा रहा है। किस बात के लिए पैसे मांग रहा है। इसके प्रमाण दें।