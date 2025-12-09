उमेश पाल हत्याकांड में अतीक गैंग पर शिकंजा, गुड्डू मुस्लिम समेत तीन की कुर्की शुरू

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गैंग पर एक बार फिर शिकंजा कसा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार पांच लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम समेत तीन शूटरों के खिलाफ एक बार फिर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ है। फरार चल रहे पांच-पांच लाख के इनामी तीन शूटरों गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर के खिलाफ सोमवार को दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्रवाई धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत की गई है। मामले की विवेचना कर रही एयरपोर्ट पुलिस ने सोमवार देर शाम को गुड्डू मुस्लिम के कसारी-मसारी, अरमान के सिविल लाइंस, और साबिर के मरियाडीह स्थित घरों पर पहुंची और कुर्की नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ ऐलान भी किया कि यदि आरोपी तय अवधि में कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में धूमनगंज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के 15 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। इसमें माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर भी शामिल थे। इनमें से 12 आरोपियों की चार्जशीट इसी साल अक्टूबर में दाखिल की जा चुकी है जबकि गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर अब भी फरार हैं और उनकी विवेचना जारी है। इसी मामले में सोमवार को कुर्की की कार्रवाई की गई। 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज में माफिया अतीक अहमद के शूटरों ने अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनरों पर बम व ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी।

पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनमें एखलाक अहमद (अतीक का बहनोई), अधिवक्ता खान सौलत हनीफ, अली, उमर, वकील विजय मश्रिा, ड्राइवर कैश अहमद, मुंशी राकेश उर्फ लाला, इकबाल अहमद, सदाकत खान, मोहम्मद अरशद और शाहरुख शामिल हैं। शिवकुटी के लाला की सराय निवासी गुड्डू मुस्लिम, पूरामुफ्ती के मरियाडीह निवासी साबिर और सिविल लाइंस के अरमान की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने तीनों पर पांच-पांच लाख का इनाम घोषित किया था।