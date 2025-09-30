Major action 21 crore GST scam three assistant commissioners suspended 21 करोड़ के जीएसटी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, तीन सहायक आयुक्त सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
21 करोड़ के जीएसटी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, तीन सहायक आयुक्त सस्पेंड

राज्य कर विभाग ने 21 करोड़ रुपये के आईटीसी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन सहायक आयुक्तों को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया था कि हापुड़ में तैनात दो सहायक आयुक्तों की लापरवाही से करीब 19.5 करोड़ रुपये की बोगस फर्म संचालित होती रही थी।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 30 Sep 2025 11:45 PM
राज्य कर विभाग ने 21 करोड़ रुपये के आईटीसी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन सहायक आयुक्तों को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया था कि हापुड़ में तैनात दो सहायक आयुक्तों की लापरवाही से करीब 19.5 करोड़ रुपये की बोगस फर्म संचालित होती रही थी। इसके लिए आरोपी सहायक आयुक्त जितेन्द्र कुमार, अभय कुमार पटेल और अजय कुमार को निलंबित किया गया हैं। आरोप है कि कंपनियों ने फर्जीवाड़े के जरिए आईटीसी का गलत लाभ उठाया। इस घोटाले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। अधिकारियों पर मिलीभगत और निगरानी में ढिलाई के आरोप भी लगे हैं।

अमरोहा में लापरवाही पर इंस्पेक्टर क्राइम व एसएसआई सस्पेंड

वहीं अमरोहा में आत्महत्या से जुड़े चर्चित मामलों में लापरवाही बरतने पर एसपी ने दोनों मुकदमों के विवेचकों को निलंबित कर दिया है। इन दोनों पर आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लग रहे थे। बीती 24 अगस्त को शहर के मोहल्ला नल नई बस्ती निवासी हैंडलूम कारोबारी गुफरान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्मघाती कदम उठाने से पहले गुफरान ने एक सुसाइड नोट और वीडियो छोड़ा था। कोट चौकी बुलाकर प्रताड़ित किए जाने से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही थी। गुफरान का आरोप था कि मोहल्ला कोट निवासी फजल, मोहल्ला सराय कोहना निवासी सोनू कबाब वाला, बब्लू व मोहसिन, मोहल्ला चाहमुल्लान निवासी अय्यूब बावर्ची, मोहल्ला बटवाल निवासी तंजीम बेग, मोहल्ला तलवार शाह निवासी सलीम और भाभी सना उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। इन सभी ने दरोगा की मिलीभगत से चौकी पर बुलाकर प्रताड़ित किया तथा बाद में एक दुकान में बंधक बनाकर मारपीट की।

मामले में मृतक के पिता अताउल्लाह की तहरीर पर पुलिस ने गुफरान की भाभी सना समेत आठ लोगों के ​खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना शहर कोतवाली के एसएसआई अ​भिलाष प्रधान को दी गई थी। मामले में पुलिस ने सिर्फ आरोपी सना को कलियर से गिरफ्तार कर चुप्पी साध ली थी। अन्य सात आरोपियों की गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया था। मामले में कारोबारी गुफरान के पिता अताउल्लाह ने विवेचक अभिलाष प्रधान पर आरोपियों से हमसाज होने का आरोप लगाया था। विवेचक ने यहां तक कहा कि वीडियो कोई साक्ष्य नहीं होता है मैं मामले में सिर्फ तीन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई करूंगा, बाकी नाम निकाल दूंगा। इसी ढिलाई के चलते आरोपी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले आए थे।

वहीं, लगातार शिकायतों पर एसपी ने एसएसआई अभिलाष प्रधान से विवेचना छीनकर प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर को सौंप दी थी। हैंडलूम कारोबारी गुफरान की विवेचना में लापरवाही की गाज एसएसआई अभिलाष प्रधान पर गिरी है तो वहीं पीएसी से रिटायर्ड सीओ ताहिर उस्मानी के बेटे राहिल से जुड़े सुसाइड केस में ढिलाई पर इंस्पेक्टर क्राइम रणदीप सिंह पुंडीर नप गए हैं।

