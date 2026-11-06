यूपी में भीषण हादसा: मंत्री ओमप्रकाश राजभर के काफिले की कार कल्टीवेटर से टकराई, सभी सुरक्षित
यूपी के सुल्तानपुर में पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के काफिले की कार कल्टीवेटर से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी को भी खरोज नहीं आई है। सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं।
UP Accident: सुल्तानपुर जिले में भीषण हादसा हो गया। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के काफिले की स्कॉर्ट इनोवा कार शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। हलियापुर-बेलवाई मार्ग पर हसुई मुकुन्दपुर गांव के पास कार ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि इनोवा क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, कार सवार सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
मंत्री ओमप्रकाश राजभर बल्दीराय तहसील क्षेत्र के सिंहनी स्थित अमृत गार्डेन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हलियापुर के रास्ते लखनऊ लौट रहे थे। इसी दौरान खेत की जुताई कर हलियापुर से बहुरावां की ओर जा रहे ट्रैक्टर के पीछे लगे कल्टीवेटर से काफिले की स्कॉर्ट कार टकरा गई। हादसे की सूचना पर हलियापुर थानाध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद इनोवा सवार सभी पुलिसकर्मियों को सुरक्षित लखनऊ रवाना कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
गंगा एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरी पिकअप पलटी
इसी तरह संभल में भी हादसा हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के चालक को नींद की झपकी आने पर मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में पिकअप में सवार 12 मजदूर घायल हो गए। सभी को यूपीडा एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया गया, यहां प्राथमिक उपचार के बाद नौ घायलों की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। सड़क हादसा शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव डाढ़ोल के सामने हुआ। बदायूं निवासी मजदूर हरियाणा के करनाल में मजदूरी करते हैं। शुक्रवार को दीपावली के त्योहार पर पिकअप में सवार होकर 30 लोग अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इसमें करीब 12 लोग घायल हो गए।
क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त पिकअप को एक्सप्रेसवे से हटवाया
सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को यूपीडा की एंबुलेंस से सीएचसी भिजवाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त पिकअप को एक्सप्रेसवे से हटवाया। वहीं, हादसे में सुरक्षित बचे अन्य मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरे वाहन की व्यवस्था कराई गई। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि हादसे में घायल लोगों को सीएचसी लाया गया, जहां से 9 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं क्षतिग्रस्त पिकअप को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। हादसे के कारण की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।