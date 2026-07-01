आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, कार को टक्कर मार खाई में पलटी स्लीपर बस, पांच की मौत

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में एक और बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा से बिहार जा रही स्लीपर बस कार को टक्कर मारने के बाद खाई में पलट गई। हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई है।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार स्लीपर बस एक कार को टक्कर मारते हुए खाई में पलट गई है। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। करीब 85 यात्रियों को लेकर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। कार में आठ लोग सवार थे। मरने वालों में दो बच्चे हैं। कार सवार तीन लोग औऱ बस के 17 लोग घायल हैं। सभी घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

हादसा बांगरमऊ क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 230 पर गांव देवखरी के पास हुआ। मजदूरों को लेकर हरियाणा से बिहार जा रही बस अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड में घुस गई। इसी दौरान सामने से आ रही कार को कुचलती हुई खंती में पलट गई। चीख-पुकार के बीच आनन-फानन में घायलों को बांगरमऊ अस्पताल पहुंचाया गया।

मरने वाले सभी एक ही परिवार के डॉक्टरों ने कार सवार दिव्या 6 वर्ष, अमृता 13 वर्ष, अंजू 40 वर्ष, धुनमुन 60 वर्ष और चालक विनोद पुत्र बदलू प्रसाद 45 वर्ष निवासी ग्राम तेनुहारी सोयम, कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संत कबीरनगर को मृत घोषित कर दिया। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 12 घायलों की हालत गंभीर देख बांगरमऊ अस्पताल से रेफर कर दिया गया।

लखनऊ से आगरा जा रहा था कार सवार परिवार हादसे के वक्त बस हरियाणा से बिहार जा रही थी, जबकि कार सवार सभी लोग लखनऊ से आगरा की तरफ जा रहे थे। मृतक आपस में पारिवारिक सदस्य व करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

हादसे में ये हुए घायल मोहित 34 वर्ष पुत्र रामनिवास निवासी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

आर्यन कुमार पुत्र विनोद 16 वर्ष निवासी पाड़िया बघेरा संत कबीर नगर

अपराजिता पुत्री विनोद कुमार 10 वर्ष निवासी मढिया बाबू बखौरा

रिदान्स पुत्र राजेश 5 वर्ष निवासी खलीलाबाद संत कबीरनगर

प्रिया पत्नी विनोद कुमार 40 वर्ष निवासी पाड़िया बघेरा संत कबीर नगर

अन्नू देवी पत्नी शत्रुघ्न सिंह 78 वर्ष निवासी बोध नगर नालंदा

सूरज पुत्र रवींद्र 18 निवासी विश्व विद्यालय दीप नगर नालंदा

पवन कुमार पुत्र आनंदी 15 वर्ष निवासी फ़तेली दीपनगर नालंदा

आनंदी पुत्र मेघु माझी 15 वर्ष निवासी फ़तेली दीपनगर नालंदा

प्रमोद पुत्र बालेश्वर माझी 25 वर्ष निवासी दरगाह नालंदा चंपारण

शंकर माझी पुत्र राम माझी 25 वर्ष घुड़सानी सोनोर जिला जम्बू

खुशबू पुत्री शंकर 14 वर्ष निवासी घुड़सानी सोनोर जनपद जम्बू

यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर से टकराई बस, चार की मौत, 27 घायल इससे पहले मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ था। मंगलवार तड़के दिल्ली की ओर जाते समय एक स्लीपर बस ट्रेलर के पीछे जा भिड़ी। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। जिसमें बस चालक, परिचालक, क्लीनर और एक यात्री शामिल है। वहीं हादसे में 27 लोग घायल हो गये। घायलों को पुलिस, प्रशासन ने पहुंच टोल टीम के साथ रेस्क्यू कर एम्बुलेंस की मदद से उपचार को अस्पताल भिजवाया। मृतकों के शव मोर्चरी भेज परिजनों को सूचना दे दी है। डीएम-एसएसपी ने हॉस्पिटल पहुंच घायलों के हाल जाने और चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिये।