लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा: नदी, तालाब और बाढ़ के पानी में डूबकर चार लोगों की मौत

यूपी के लखीमपुर खीरी में सोमवार को अलग-अलग क्षेत्रों में हादसे हो गए। तालाब, नदी और बाढ़ के पानी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई। इनमें एक दस साल का बच्चा भी है। मैगलगंज और नीमगांव क्षेत्र में तालाब में डूबकर दो युवकों की मौत हो गई। वहीं ईसानगर क्षेत्र के कंचनपुरवा गांव का किशोर घाघरा नदी में डूब गया। निघासन के लोनियनपुरवा गांव का दस साल के बच्चे की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई।

सोमवार को नीमगांव क्षेत्र के गांव बरुई निवासी 25 वर्षीय हजरत का शव उसके घर के पास तालाब में उतराता पाया गया है। हजरत के पिता कल्लू ने बताया कि हजरत को करीब एक सप्ताह से बुखार आ रहा था। रविवार सुबह से हजरत लापता हो गया। दिन भर खोजबीन के बावजूद हजरत का कोई पता नहीं चल पाया। सोमवार सुबह घर के पास वाले तालाब में हजरत का शव उतराता पाया गया। नीमगांव के एसआई जितेन्द्र पाल सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हजरत की डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी। एक माह की बेटी है।

उधर, मैगलगंज क्षेत्र के महुआ ढाब गांव निवासी 20 वर्षीय मदन पुत्र शिवराम रविवार शाम को अपने घर से पशु चराने के लिए गांव के बाहर स्थित तालाब की ओर गया था। तालाब किनारे उसका पैर फिसल जाने से गहरे पानी में जा गिरा। मदन की डूबकर मौत हो गई। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश की। बाद में घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। निघासन के लोनियनपुरवा गांव के छोटेलाल का 10 वर्षीय बेटा ज्ञानेंद्र रविवार सुबह जानवरों के लिए चारा लेने घर से निकला था।