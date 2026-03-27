यूपी में भीषण हादसा: प्रयागराज से लौट रही पिकअप गाड़ी से टकराया ट्रेलर, आठ लोगों की मौत, 18 घायल
कौशांबी में रामनवमी पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। सभी प्रयागराज से मुंडन संस्कार से वापस लौट रहे थे। मरने वाले सभी फतेहपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।
UP Accident News: यूपी के कौशांबी में रामनवमी पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। सभी प्रयागराज से मुंडन संस्कार से वापस लौट रहे थे। मरने वाले सभी फतेहपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।
हादसा सैनी कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फतेहपुर जिले के करीब 26 लोग पिकअप वाहन से प्रयागराज में एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहे थे। शाम करीब 3:30 बजे प्रयागराज-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोरमा गांव के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में पिकअप सवार आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल मंझनपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
….खबर अपडेट की जाएगी
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें