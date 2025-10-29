यूपी में बड़ा हादसा; महिला कबड्डी टीम की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, आठ घायल, चार की हालत गंभीर

संक्षेप: यूपी के मिर्जापुर में मंगलवार की रात बड़ा हादसा हो गया। कानपुर मंडल की महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ियों को लेकर जा रहे ऑटो में ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे आठ खिलाड़ी घायल हो गईं। इनमें चार की हालत गंभीर है। चारों को बीएचयू के ट्रामा सेंटर भेजा गया है।

मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा पहाड़ी पर मंगलवार रात ट्रक के धक्के से ऑटो सवार आठ महिला कबड्डी खिलाड़ी और कोच घायल हो गए। पुलिस ने सभी को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से चार खिलाड़ियों की हालत गंभीर देख चिकित्सकों वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। सभी कानपुर मंडल टीम की हिस्सा हैं। वे साउथ कैंपस में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आईं हैं।

देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा स्थित साउथ कैंपस में बुधवार से प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें भाग लेने के लिए कानपुर मंडल की महिला खिलाड़ियों की टीम रात साढ़े नौ बजे ट्रेन से मिर्जापुर स्टेशन पर उतरी। यहां से ऑटो में सवार होकर सभी साउथ कैंपस जा रही थीं। चालक ऑटो लेकर जैसे ही बरकछा के समीप पहुंचा, तभी विपरीत दिशा से आ रहे सिलेंडर लदे ट्रक से टक्कर हो गई।

हादसे में ऑटो सवार महिला खिलाड़ी 17 वर्षीय वैष्णवी, 20 वर्षीय शिवानी, 13 वर्षीय निहारिका, 14 वर्षीय अंशिका, 16 वर्षीय समृद्धि, 17 वर्षीय निधि, 12 वर्षीय कंचन, 14 वर्षीय गौरी और कोच 40 वर्षीय अभिषेक दुबे घायल हो गए। घटना की सूचना पर कोतवाल अमित मिश्रा फोर्स के साथ पहुंच गए। सभी को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।