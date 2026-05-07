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हमीरपुर में बड़ा हादसा: यमुना में डूबी नाव, 4 लोग तैरकर बाहर आए, 6 लापता; शादी में आए थे सभी

May 07, 2026 03:51 am ISTAjay Singh संवाददाता, हमीरपुर
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दुल्हन की विदाई के बाद 10 रिश्तेदार नाव से गांव से पास से निकली यमुना नदी के उस पार खरबूजा खाने के लिए गए थे। लौटते समय हवा के तेज झोंके से नाव डगमगा कर पलट गई। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोग दौड़ लेकिन नाव सवार लोग नदी में समा गए। इस समय नाव नदी की बीच धारा में थी।

हमीरपुर में बड़ा हादसा: यमुना में डूबी नाव, 4 लोग तैरकर बाहर आए, 6 लापता; शादी में आए थे सभी

UP News : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बड़ा नाव हादसा हो गया है। यहां खरबूजा खाकर लौट रहे 10 लोगों से भरी नाव यमुना में डूब गई। ये सभी लोग एक शादी में आए थे। चार किसी तरह बचकर बाहर आ गए लेकिन छह लापता हैं। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच बचाव कार्य शुरू किया। खबर लिखे जाने तक लापता लोगों का पता नहीं चला।

मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर के कोतूपुर पटिया निवासी राजू की बेटी की मंगलवार को शादी थी। इसमें शामिल होने तमाम रिश्तेदार आए थे। बुधवार सुबह दुल्हन की विदाई के बाद 10 रिश्तेदार नाव से गांव से पास से निकली यमुना नदी के उसपार खरबूजा खाने गए थे। लौटते समय हवा के तेज झोंके से नाव डगमगा कर पलट गई। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोग दौड़ लेकिन नाव सवार लोग नदी में समा गए। इस समय नाव नदी की बीच धारा में थी। एक किशोर-किशोरी समेत चार लोग किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गए। उन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से कुरारा सीएचसी लाया गया है। जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

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वहीं, रानी, आकांक्षा, ब्रजरानी, लव्यांश, गोरेलाल और आदित्य डूब गए। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष कुरारा रामआसरे सरोज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम अभिषेक कुमार, सीओ सदर राजेश कमल भी नदी किनारे पहुंचे। एसडीएम ने बताया कि रात होने से राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया।

लापता लोगों में दो सगे भाई

नाव डूबने और उस पर सवार छह लोगों के लापता होने की खबर से गांव में हलचल मची हुई है। जिन परिवारों के सदस्य लापता लोगों में शामिल हैं उनमें कोहराम मचा हुआ है। लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है लोगों की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही और चिंता बढ़ती जा रही है। लापता लोगों में दो सगे भाई बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही गांव और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे जमा हो गए। वे वहां लगातार जमे हुए हैं।

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10 अप्रैल को मथुरा मोटर बोट हादसे में गई थीं 16 जानें

बता दें कि पिछले महीने 10 अप्रैल को मथुरा में यमुना नदी के केशी घाट पर एक मोटर बोट डूब गई थी। इस बोट पर लुधियाना (पंजाब) से आए 37 तीर्थयात्री सवार थे। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के एक हफ्ते बाद तक शवों की तलाश चलती रही थी। आखिरी शव हादसे के सातवें दिन मिला था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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