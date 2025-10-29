यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 8 लापता, एक का शव मिला

संक्षेप: यूपी के बहराइच में बुधवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। सुजौली थाना क्षेत्र में कौड़ियाला नदी में नाव पलट गई। इससे नाव पर सवार 22 में से 8 लोग नदी में लापता हो गए हैं। सभी लोग भरथापुर गांव के हैं और लखीमपुर जनपद बाजार खरीदारी करके लौट रहे थे।

यूपी के बहराइच में बुधवार की शाम बड़ा हादसा हुआ है। यहां के कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलट गई है। 13 लोगों को बचा लिया गया लेकिन 8 लोग नदी में लापता हो गए हैं। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान में परेशानी भी आ रही है। घटना थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतर्नियाघाट के ट्रांस गेरुआ के जंगल में बसे नेपाल सीमा पर देश के अंतिम गांव भरथापुर में हुआ है। नाव सवार सभी लोग जंगल के बीच बसे भरथापुर गांव तहसील मिहींपुरवा बहराइच के निवासी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस तथा प्रशासन को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचने और तत्काल राहत कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं। घटना शाम छह बजे के आसपास की है। नायब तहसीलदार ने बताया कि सभी लोग खैरटिया बाजार लखीमपुर से बाजार करके आ रहे थे। कौड़ियाला नदी पार करने के बाद ही गांव भरथापुर स्थित है।

हादसे में 13 को बचाया गया हादसे में 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इनमें गांव निवासी लक्ष्मी नारायण पुत्र विसेसर, रानी देवी पत्नी रामाधार, ज्योति पुत्री आनंद कुमार व हरिमोहन पुत्र रामकिशोर शामिल हैं। वहीं लापता लोगों में नाव चालक मिहीलाल पुत्र पुत्तीलाल समेत अन्य शामिल है। थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा व तहसील की टीमें मौके पर पहुंची हैं।

नदी में था तेज बहाव ग्रामीणों का कहना है हादसा नदी में तेज बहाव के कारण हुआ है। क्लोजर के चलते चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट खोले गए थे। जिन्हें बंद कराया जा रहा है। भरथापुर गांव भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। कतर्नियाघाट के घने जंगल व गेरुआ नदी के पार बसा हुआ है। इस गांव के लोग पड़ोसी जिला लखीमपुर खीरी के खैरटिया गांव से कौड़ियाला नदी में नाव से आवागमन व खरीदारी करते हैं। लखीमपुर के नया पिंड घाट से नाव चली थी जो बीच नदी में तेज बहाव के कारण हादसे का शिकार हो गई।