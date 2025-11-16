अयोध्या में बड़ा हादसा; तेज रफ्तार कंटेनर ने पिकअप को मारी टक्कर, दो की मौत, तीन घायल

संक्षेप: अयोध्या में रविवार की सुबह भीषण हादसा हुआ है। रौनाही थाने से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे पर स्थित लखौरी ओवर ब्रिज बिजली भवानी धार्मिक स्थल के पास पिकअप को तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी है।

अयोध्या में रविवार की सुबह भीषण हादसा हुआ है। रौनाही थाने से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे पर स्थित लखौरी ओवर ब्रिज बिजली भवानी धार्मिक स्थल के पास पिकअप को तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी है। हादसे में पिकअप चालक सहित दो की मौत हो गई। जबकि पिकअप सवार व डीसीएम चालक सहित तीन लोग घायल हो गए है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को सुबह अयोध्या से चलकर लखनऊ को जाने वाली पिकअप नेशनल हाईवे पर स्थित लखौरी ओवार्ब्रिज पर खराब हो गई। इस दौरान पिकअप चालक ओवर ब्रिज पर खराब पिकअप को ठीक कर रहा था। इसी दौरान एक डीसीएम भी आ गई। जिसे पिकअप चालक ने रोका और डीसीएम चालक से भी खराब पिकअप को ठीक करवाने में सहयोग मांग बैठा। दोनों वाहनों के चालक पिकअप में गड़बड़ी देख रहे थे।

इसी दौरान पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने अनियंत्रित होकर पिकअप में जबरदत टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में कंटेनर के नीचे एक व्यक्ति रौंद उठा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सोहावल भेजवाया। जहां पर पिकअप पर सामान लादकर ले जा रहे धीरेंद्र पुत्र परवीन निवासी बछरावां रायबरेली व पिकप चालक मानसिंह पुत्र रामपाल यादव सत्तू का पुरवा गोसाईगंज को आनन फानन में पुलिस ने सीएचसी सोहावल भेजवाया। जहां पर चिकित्सकों ने धीरेंद्र को मृत घोषित कर दिया।

पिकअप चालक सहित तीन अन्य को जिला अस्पताल भेजा गया है। जहां पर पिकअप चालक मानसिंह की मौत हो गई। वहीं मंशाराम पुत्र सुंदरलाल निवासी गुलाबखेड़ा बछरावां रायबरेली का पैर टूट गया। वहीं घायलों में शामिल शिव कुमार पुत्र मिश्रीलाल कोरी निवासी फिरोजपुर रुदौली व डीसीएम चालक दीपांशु पुत्र रामसिंह का जिला चिकित्सालय में ईलाज चल रहा है। यह पिकअप खलीलाबाद से सामान लादकर बछरावां रायबरेली को जा रही थी।