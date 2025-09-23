major accident in aligarh five people burnt to death after car and canter collide deaths injured अलीगढ़ में बड़ा हादसा: कार और कैंटर की भिड़ंत के बाद धू-धू कर जले 5 लोग; 4 की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmajor accident in aligarh five people burnt to death after car and canter collide deaths injured

अलीगढ़ में बड़ा हादसा: कार और कैंटर की भिड़ंत के बाद धू-धू कर जले 5 लोग; 4 की मौत

अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर स्थित गोपी फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। जिस कैंटर से कार की भिड़ंत हुई वो अलीगढ़ से एटा की ओर जा रहा था। सामने से आ रही एक कार एटा से अलीगढ़ की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि कार का टायर अचानक फट गया और वो बेकाबू हो गई।

Ajay Singh Tue, 23 Sep 2025 09:30 AM
share Share
Follow Us on
अलीगढ़ में बड़ा हादसा: कार और कैंटर की भिड़ंत के बाद धू-धू कर जले 5 लोग; 4 की मौत

Accident in Aligarh: यूपी के अलीगढ़ में मंगलवार की सुबह-सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां अलीगढ़-एटा हाईवे स्थित गोपी फ्लाईओवर पर सुबह करीब 6 बजे एक कैंटर और कार की भिड़ंत हो गई। इसे आग लग गई और कार सवार पांच लोग धू-धू कर जलने लगे। इनमें से चार की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर थाना अकराबाद के गांव गोपी फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। जिस कैंटर से कार की भिड़ंत हुई वो अलीगढ़ से एटा की ओर जा रहा था। सामने से आ रही एक कार एटा से अलीगढ़ की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि कार का टायर अचानक फट गया और वो बेकाबू हो गई।

ये भी पढ़ें:यूपी में 66 हेडमास्टरों को साढ़े 5 महीने बाद नए सिरे से तैनाती, जारी हुआ ये आदेश

इसके बाद कार पलटते हुए दूसरी लेन में चली गई और तेज रफ्तार कैंटर से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में कैंटर चालक, कार सवार दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा कुल पांच लोग आग की चपेट में आ गए। देखते ही देखते वे सभी धू-धू कर जलने लगे। चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:यूपी में गजब हो गया, एक ही आदमी एक साथ 6 जिलों में नौकरी करते मिला; ली सैलरी

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद हाईवे पर 400 से 500 लोग इकट्ठा हो गए थे, जिससे यातायात दोनों ओर से रोकना पड़ा। वर्तमान में स्थिति सामान्य कर दी गई है। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। शवों की हालत ऐसी है कि मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है।

पुलिस जांच में जुटी है। कार के चैसिस नंबर से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने डॉक्टरों से बात कर उसके बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |