यूपी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा; नदी में 11 लोग डूबे, तीन को निकाला गया, दो की मौत

आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खेरागढ़ में डूंगरवाला के पास उटंगन नदी में गुरुवार को कुसियापुर गांव के 11 लोग नदी में डूब गए। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया।

यूपी के आगरा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खेरागढ़ में डूंगरवाला के पास उटंगन नदी में गुरुवार को कुसियापुर गांव के 11 लोग नदी में डूब गए। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। तीन को कुछ देर बाद बाहर निकाला गया। दो ने आगरा आते-आते दम तोड़ दिया। अन्य की देर रात तक तलाश जारी थी। गुस्साए ग्रामीणों ने खेरागढ़-बसई नवाब मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने भीड़ को बमुश्किल समझाया।

घटना दोपहर करीब दो बजे की है। गांव कुसियापुर से दो दर्जन युवक और किशोर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने के लिए ट्रैक्टर से निकले थे। गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर डूंगरवाला के पास उटंगन नदी है। पुलिस प्रशासन ने वहां कोई विसर्जन के लिए घाट नहीं बनाया था। बड़ी प्रमिता को युवकों ने पुल के ऊपर से विसर्जित किया। छोटी प्रतिमा हाथों में लेकर चैक डैम के पास नदी में विसर्जन करने गए। पहले छह युवक नदी में गए थे। उनकी देखा-देखा तीन-तीन करके छह और युवक नदी में कूदे। नदी में करीब 25 फीट गहरा पानी है। एक युवक बाहर निकल आया। शेष गहरे पानी में फंस गए। डूबने लगे। यह देख उनके साथ गए युवकों ने शोर मचाया। ग्रामीणों को फोन करके सूचना दी।