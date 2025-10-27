Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMajor accident during Chhath Puja Chandauli boat capsizes river while taking selfie several people drown
छठ पूजा के दौरान यूपी में बड़ा हादसा, नदी में नाव पलटी, सेल्फी ले रहे तीन किशोर डूबे

संक्षेप: चंदौली में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पूजा के दौरान सेल्फी लेने के लिए कुछ लोग जुगाड़ नाव पर सवार हो गए। इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ने से वह पानी में पलट गई। जिससे तीन किशोर डूब गए।

Mon, 27 Oct 2025 08:18 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, चंदौली
छठ पूजा के दौरान यूपी में बड़ा हादसा हो गया। बबुरी थाना क्षेत्र के कोदोचक डवरी कला गांव के सामने चंद्रप्रभा नदी में सोमवार की शाम नाव पलटने से तीन किशोर डूब गए। जबकि तीन लोग किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। घाट किनारे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली।

कोदोचक डवरी कला गांव निवासी कैलाश राम का 13 वर्षीय पुत्र पीयूष, श्याम चरण का 13 वर्षीय पुत्र यश और कैलाश का 12 वर्षीय पुत्र अरुण घाट किनारे छठ पूजा देखने गए थे। इनके साथ गांव केशव शर्मा, बबलू और अनिल भी थे। वहां घाट किनारे मछली मारने के लिए नाव थी। सभी छह लोग नाव पर सवार होकर बीच धारा में चले गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान किशोर और युवक सेल्फी लेने लगे। तभी नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव नदी में पलट गई। जिसमें जिसमें ये तीनों किशोर पीयूष, यश और अरुण डूब गए।

वहीं बाकी अन्य तीन लोग किसी तरह तैरकर जान बचाई। घाट किनारे पूजा कर रही व्रती महिलाएं और श्रद्धालु नाव पलटते देखकर शोर मचाने लगे। इसकी जानकारी होते ही मौके पर डीएम, एसपी, एसडीएम और पुलिस पहुंच गई। एनडीआरएफ ने देर रात डूबे किशोरों की तलाश शुरू कर दी। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
