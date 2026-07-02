पुल के भूमि पूजन से पहले बड़ा हादसा: सरिया लदा ट्रक पलटा, 3 मजदूरों की मौत
उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क हादसा हो गया है। पुल के भूमि पूजन से पहले बड़ा हादसा हो गया है। सरिया से लदा ट्रक पलटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुल के भूमि पूजन से पहले बड़ा सडक हादसा हो गया है। जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में सरिया से लदा ट्रक पलटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। एसएपी पूर्वी अजीत कुमार रजक, कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह मौके पर फोर्स के साथ मौजूद हैं।
हादसा हरखापुर ग्राम पंचायत के मजरा वीरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल के पास हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, सेतु निगम की ओर से टेढ़ी नदी पर पुल निर्माण कराया जाना है। गुरुवार को तरबगंज विधायक द्वारा भूमि पूजन किया जाना प्रस्तावित था। इसी निर्माण कार्य के लिए सरिया लेकर ट्रक निर्माण स्थल की ओर जा रहा था। स्कूल के समीप पहुंचते ही ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। ट्रक पर सवार मजदूर उसके नीचे दब गए।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। ट्रक के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद ली गई। हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
ग्राम प्रधान हरबंश तिवारी ने बताया कि ट्रक पलटने के बाद मजदूर उसके नीचे दब गए थे। शुरुआती समय में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाद में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इनकी पहचान क्षेत्र चांदपुर थाना तरबगंज केरविन्द्र पासवान (31) पुत्र रामबहादुर, राजेंद्र पासवान (42) पुत्र रामबहादुर और रामगुलाम पासवान (50) पुत्र भगवानदीन के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है।
गोरखपुर से आ रहा था ट्रक
देहात कोतवाल ने बताया कि गीडा गोरखपुर से सरिया लेकर ग्राम वीरसिंह पुर में बन रहे पुल पर लेकर जा रहा था। रास्ते में में बेकाबू होकर पलट गया जिसमें कुल सात मजदूर बैठे थे जिसमें तीन की ट्रक के नीचे दबने से मृत्यु हो गई और चार मजदूर सुरक्षित बच गये l हादसे में बचने वाले श्रमिकों में दुबरे पुत्र राममूरत, संजय पुत्र हरीलाल, रामकुमार पासवान पुत्र श्याम, कालू पासवान पुत्र राममूरत निवासी ग्राम चांदपुर थाना तरबगंज शामिल है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें