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लखनऊ में बड़ा हादसा टला, चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने से ठीक पहले शेड गिरा

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन आने से ठीक पहले प्लेटफार्म पांच का शेड धराशायी हो गया। संयोग से उस वक्त प्लटेफार्म पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। हादसे में टीटीई समेत तीन लोग घायल हुए हैं। 

लखनऊ में बड़ा हादसा टला, चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने से ठीक पहले शेड गिरा

UP News: लखनऊ के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन चारबाग पर शुक्रवार की सुबह बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफार्म नंबर पांच का शेड भरभराकर नीचे गिर गया। ट्रेन आने से ठीक पहले हुए हादसे से हड़कंप मच गया। ट्रेन को आउटर पर ही रोक लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया है। हादसे में एक टीटीई और दो यात्री भी घायल हुए हैं। तीनों को आलमबाग स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच पड़ताल हो रही है। घटना के कारणों पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है।

सुबह करीब सवा आठ बजे कोलकाता से देहरादून जाने वाली कुम्भ एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर पांच पर आने वाली थी। यात्री उसके इंतजार में प्लेटफार्म पर खड़े थे। इसी दौरान 8.15 पर बना शेड का बड़ा हिस्सा भरभराकर प्लेटफार्म पर गिर पड़ा। शेड का अगला हिस्सा रेलवे ट्रैक की तरफ जा कर टिक गया। इसकी चपेट में प्लेटफार्म पर खड़े टीटीई भूपेंद्र सिंह और दो यात्री अभिषेक व साहिल आकर उसी के नीचे दब गए। शेड गिरते ही वहां हड़कंप मच गया।

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प्लेटफार्म पर आ रही कुंभ एक्सप्रेस को आउटर पर ही रोक दिया गया। शेड के नीचे दबे टीटीई और दोनों यात्रियों को किसी तरह निकाल कर अजन्ता अस्पताल भेजा गया। आरपीएफ और जीआरपी की टीम के साथ रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

पैर और कंधे पर लगी चोट

शेड की चपेट में आने से टीटीई का पैर और एक यात्री का कंधा बुरी तरह चोटिल हो गया है। दूसरे यात्री के हाथ में चोट आई है। टीटीई को गंभीर चोट बताई जा रही है।

नवीनीकरण के कारण शेड की हुई अनदेखी

बताया जाता है कि स्टेशन पर निर्माण का काम चल रहा है। इसी कड़ी में प्लेटफार्म पांच के कुछ हिस्सों और शेड को हटाया गया है। बताते हैं कि जो शेड गिरा उसे भी हटाया जाना था। इसलिए उसकी मरम्मत और नियमित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण शेड के किनारों पर लगे लोहे में जंग लग गया था। नतीजतन शेड गिर गया।

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पौने दो घंटे देरी से रवाना हुई ट्रेन

शेड गिरने के कारण वहां आ रही कुम्भ एक्सप्रेस को आउटर पर ही रोक दिया गया। प्लेटफार्म पर स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन 1.44 घंटा की देरी से 8.58 बजे पहुंची और आगे के लिए रवाना हुई। इसके चलते ट्रेन में सवार यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

डीआरएम ने जांच के दिए आदेश

शेड गिरने की घटना के बाद उत्तर रेलवे के डीआरएम ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य अभियंता के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी है। प्राथमिक जांच में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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