स्पीड लिमिट में रखें और..., सर्दी के सितम के बीच CM योगी ने पब्लिक से की ये अपील

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा कि भीषण शीतलहर में जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में भरपूर धनराशि उपलब्ध कराई है। सीएम ने साधन सम्पन्न लोगों से अपील की कि जिनके पास साधन हैं, वे अन्य जरूरतमंदो को सहायता उपलब्ध कराएं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीषण शीतलहर और कोहरे के बीच यूपी के आम लोगों से खुद और दूसरों को बचाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की अपील की है। सीएम ने रविवार को गोरखपुर में रैन बसेरों के निरीक्षण, वहां कंबल और भोजन वितरण के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि वर्तमान समय में उत्तर भारत और पूरा उत्तर प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में लोगों को प्रतिकूल मौसम में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि भीषण शीतलहर से बचें। धुंध और कोहरे को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें। यात्रा जरूरी हो तो स्पीड सीमित रखें। उन्होंने कहा कि जिस तरफ पौधों को पाला से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है, गर्मी में लू से बचने के लिए भरपूर पानी का सेवन किया जाता है, उसी प्रकार भीषण ठंड में भी शरीर को पानी की कमी न होने दें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीएम योगी ने कहा कि भीषण शीतलहर में जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में भरपूर धनराशि उपलब्ध कराई है। प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने जिलों में जरूरतमंदो के लिए कंबल और ऊनी वस्त्रों का वितरण, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव तथा रैन बसेरों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने समाज के साधन सम्पन्न लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास साधन हैं, वे इस भीषण शीतलहर में अन्य जरूरतमंदो को सहायता उपलब्ध कराएं।

गोरखपुर में दो रैन बसेरों का किया निरीक्षण, दिया ये आदेश सीएम योगी ने रविवार शाम गोरखपुर महानगर में दो रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन को इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो। साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध कराया जाए।