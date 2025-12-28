Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmaintain the speed limit and cm yogi appealed to the public amidst the harshness of winter cold waves dense fog
स्पीड लिमिट में रखें और..., सर्दी के सितम के बीच CM योगी ने पब्लिक से की ये अपील

स्पीड लिमिट में रखें और..., सर्दी के सितम के बीच CM योगी ने पब्लिक से की ये अपील

संक्षेप:

सीएम योगी ने कहा कि भीषण शीतलहर में जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में भरपूर धनराशि उपलब्ध कराई है। सीएम ने साधन सम्पन्न लोगों से अपील की कि जिनके पास साधन हैं, वे अन्य जरूरतमंदो को सहायता उपलब्ध कराएं।

Dec 28, 2025 08:22 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीषण शीतलहर और कोहरे के बीच यूपी के आम लोगों से खुद और दूसरों को बचाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की अपील की है। सीएम ने रविवार को गोरखपुर में रैन बसेरों के निरीक्षण, वहां कंबल और भोजन वितरण के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि वर्तमान समय में उत्तर भारत और पूरा उत्तर प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में लोगों को प्रतिकूल मौसम में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि भीषण शीतलहर से बचें। धुंध और कोहरे को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें। यात्रा जरूरी हो तो स्पीड सीमित रखें। उन्होंने कहा कि जिस तरफ पौधों को पाला से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है, गर्मी में लू से बचने के लिए भरपूर पानी का सेवन किया जाता है, उसी प्रकार भीषण ठंड में भी शरीर को पानी की कमी न होने दें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम योगी ने कहा कि भीषण शीतलहर में जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में भरपूर धनराशि उपलब्ध कराई है। प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने जिलों में जरूरतमंदो के लिए कंबल और ऊनी वस्त्रों का वितरण, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव तथा रैन बसेरों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने समाज के साधन सम्पन्न लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनके पास साधन हैं, वे इस भीषण शीतलहर में अन्य जरूरतमंदो को सहायता उपलब्ध कराएं।

ये भी पढ़ें:बरेली-जौनपुर के बाद 8 और जिलों में स्कूल बंद, शिक्षकों के लिए भी राहत की खबर

गोरखपुर में दो रैन बसेरों का किया निरीक्षण, दिया ये आदेश

सीएम योगी ने रविवार शाम गोरखपुर महानगर में दो रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन को इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो। साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध कराया जाए।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ ये काम, जानें सीएम योगी के खास निर्देश

मुख्यमंत्री ने टीपीनगर पास तथा धर्मशाला बाजार स्थित बने रैन बसेरे का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की। सीएम योगी ने रैन बसेरों में ठहरे सभी लोगों से कुशलक्षेम जानने के साथ उनसे आत्मीय संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि यहां रैन बसेरों में कोई परेशानी तो नहीं। सबने व्यवस्था को लेकर संतोषजनक जवाब दिया। दोनों रैन बसेरों के बाहर मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल और भोजन का वितरण कर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सेवा को प्रतिबद्ध है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
CM Yogi Adityanath UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |