Mainpuri News: मृतक युवक के विरुद्ध तमंचा रखने का मुकदमा किया दर्ज

Mainpuri News: तमंचे से गोली मारकर युवक ने आत्महत्या कर ली। 8 अगस्त को कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मृतक के विरुद्ध अवैध रूप से तमंचा रखने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मृतक के शव के पास से तमंचा बरामद किया था। इसी तमंचे से मृतक ने गोली मारकर आत्महत्या की थी। थाना क्षेत्र के ग्राम मईखेड़ा निवासी अवधेश पुत्र श्रीकृष्ण ने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि 8 अगस्त को अंबरपुर निवासी वीरपाल पुत्र जगवीर ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर कुर्रा थाने के इंस्पेक्टर अपराध श्रीकृष्ण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक वीरपाल के शव के पास से एक तमंचा बरामद किया।