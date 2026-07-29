Mainpuri News: मां ने पुत्रियों की सुरक्षा की एसपी से लगाई गुहार
Mainpuri News: मैनपुरी। एलाऊ थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी महिला ने अपनी नाबालिग बेटियों की सुरक्षा को लेकर एसपी को शिकायती पत्र दिया।
Mainpuri News: एलाऊ थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी महिला ने अपनी नाबालिग बेटियों की सुरक्षा को लेकर एसपी को शिकायती पत्र दिया। पीड़िता ने एक युवक पर पुत्रियों के सामने अश्लील हरकतें, मारपीट व जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसकी दो बेटिया हैं। एक ही उम्र 15 वर्ष तथा दूसरी की 13 वर्ष है। जिन पर ग्राम ककरेटा निवासी एक युवक बुरी नजर रखता है। बीते 25 जुलाई की शाम 6:30 बजे उसकी पुत्रियां व उसकी बहन घर पर अकेली थी। तभी उक्त युवक शराब के नशे में दरवाजे पर आया और अश्लील हरकतें व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा।
बहन ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस को आता देख आरोपी मौके से भाग निकला। 27 जुलाई को उक्त आरोपियों ने पुत्रियों को रास्ता रोका और घर आकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जिसका वीडियो भी उनके पास है। पीड़िता ने घटना की शिकायत थाना में की, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने एसपी से उक्त आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
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