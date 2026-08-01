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Mainpuri News: घर में घुसकर एक ही परिवार के तीन लोगों पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम उझैया फकीरपुर में दबंगों ने एक दंपति और एक वृद्ध पर हमला किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के समय आरोपी फरार हो गए थे और उनकी तलाश जारी है। पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।

Mainpuri News: घर में घुसकर एक ही परिवार के तीन लोगों पर हमला

Mainpuri News: मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम उझैया फकीरपुर में दबंगों ने घर में घुसकर दंपति और एक वृद्ध के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। महिला की शिकायत पर दन्नाहार पुलिस ने एक नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट में महिला और उसके पति व ससुर का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम उझैया फकीरपुर निवासी भावना पत्नी भारत सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दी कि वह अपने घर पर काम कर रही थी। तभी परिवार का ही सतेंद्र पुत्र भूरे सिंह दो अज्ञात लोगों के साथ घर में घुस आया और लात घूंसों से हमला कर दिया।

शोर मचाने पर ससुर रमेश सिंह घर आए और उन्हें बचाने लगे तो इन आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। ससुर रमेश सिंह भी घायल हो गए। जानकारी पाकर उसका पति घर आया तो पति से भी मारपीट की गई। डायल 112 सूचना पाकर आयी तो पुलिस के सामने भी गालियां दी गई और जाने से मारने की धमकी दी गई। घटना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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