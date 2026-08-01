Mainpuri News: बारिश से गलियों में हुए जलभराव में पनप रहीं संक्रामक बीमारियां

Mainpuri News: बरनाहल। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत वनिगमा में गलियों व नालियों के निर्माण न होने से ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश से गलियों में जलभराव हो गया है, जिससे जगह-जगह कीचड़ की समस्या बन गई है। ग्रामीणों ने डीएम से सड़क व नाली निर्माण की मांग की। जिससे आवागमन में राहत हो सके। ग्राम पंचायत वनिगमा के वाशिंदों ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि गांव में अभी तक आरसीसी सड़क व नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। वर्षों से चली आ रही समस्या पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थिति यह है कि बीते दिवस हुई जरा सी बारिश से गलियां में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।