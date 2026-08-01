Mainpuri News: बारिश से गलियों में हुए जलभराव में पनप रहीं संक्रामक बीमारियां
Mainpuri News: बरनाहल के ग्राम पंचायत वनिगमा में गलियों और नालियों का निर्माण न होने से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश में जलभराव से कीचड़ बन गया है। ग्रामीणों ने डीएम से निर्माण की मांग की ताकि आवागमन सुगम हो सके। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा है।
Mainpuri News: बरनाहल। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत वनिगमा में गलियों व नालियों के निर्माण न होने से ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश से गलियों में जलभराव हो गया है, जिससे जगह-जगह कीचड़ की समस्या बन गई है। ग्रामीणों ने डीएम से सड़क व नाली निर्माण की मांग की। जिससे आवागमन में राहत हो सके। ग्राम पंचायत वनिगमा के वाशिंदों ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि गांव में अभी तक आरसीसी सड़क व नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। वर्षों से चली आ रही समस्या पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थिति यह है कि बीते दिवस हुई जरा सी बारिश से गलियां में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
जिससे ग्रामीण घर से निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों व जरूरी कार्य से बाहर जाने वाले लोगों को कीचड़ व गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। जिसके चलते कई बुजुर्ग व बच्चे फिसल कर घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने समस्या से निदान की ग्राम प्रधान व ब्लॉक अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण विजय पाल, प्रेम सिंह, योगेश कुमार, शिव प्यारी, मीरा देवी, चंद्रावती, भगवान दास, जयपाल, नेम सिंह, सूरजमुखी आदि ने कहा कि अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं और लोग इसकी चपेट में आकर बीमार पड़ेंगे। उन्होंने डीएम साहब से गांव का निरीक्षण कर समस्या से निदान की गुहार लगाई।
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