Mainpuri News: 400 मीटर कच्चे मार्ग से पांच गांव के वाशिंदे परेशान
Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला रमन के ग्रामीण 400 मीटर कच्चे मार्ग के कारण परेशान हैं। डीएम को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि सड़क को पक्का कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग 1500 लोगों का रोज़ाना आवागमन करता है और गड्ढों के कारण कई लोग घायल हो रहे हैं।
Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला रमन से जगतपुर जाने वाला 400 मीटर मार्ग पक्का न होने के कारण आधा दर्जन ग्रामीणों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन देते हुए मार्ग को पक्का कराने की मांग की। डीएम को दिए ज्ञापन में कृपाल सिंह पुत्र जहान सिंह ने बताया कि 31 वर्ष पूर्व सड़क पर मिट्टी डालकर इसे स्वीकृत किया गया था। मार्ग के दोनों ओर डामरीकरण हो चुका हैं, लेकिन बीच में 400 मीटर रास्ता कच्चा छोड़ दिया है। उक्त मार्ग पर प्रतिदिन 1500 लोगों को आवागमन होता है।
उक्त मार्ग पर हुए गड्ढों में आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह यादव से मार्ग को पक्का कराने की गुहार लगाई व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने डीएम से गुहार लगाई की मार्ग को अतिशीघ्र डामरीकरण कराया जाए, ताकि पांच गांव के लोगों को आवागमन में राहत मिल सके।
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