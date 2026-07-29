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Mainpuri News: सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को किया जागरुक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: नवीगंज। भोगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगला सुदामा पंचायत सचिवालय और मजरा तरावादेव में मंगलवार की शाम ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया।

Mainpuri News: सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को किया जागरुक

Mainpuri News: भोगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगला सुदामा पंचायत सचिवालय और मजरा तरावादेव में मंगलवार की शाम ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में क्षेत्रीय विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और भोगांव क्षेत्र में हुए प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी दी। कहा कि भाजपा सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और गांवों का सर्वांगीण विकास करना है।

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