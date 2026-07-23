Mainpuri News: पशुओं को खुरपका से बचाने को किया टीकाकरण
Mainpuri News: घिरोर। जनपद में पशुओं को खुरपका-मुंहपका बीमारी से बचाने को पशुपालन विभाग द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
Mainpuri News: जनपद में पशुओं को खुरपका-मुंहपका बीमारी से बचाने को पशुपालन विभाग द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गुरुवार को पशु चिकित्साधीक्षक डा. जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न गांवों व गौशालाओं में पशुओं का टीकाकरण किया गया। डा. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जुलाई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत नगला रघी, गोपालपुर, अकबरपुर, औंछा, ककरारा और कोसमा सहित विभिन्न गांवों में पशुओं को एफएमडी के टीके लगाए जा रहे हैं। अभियान के दौरान अब तक 3,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि खुरपका-मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पशुपालकों से अपील की गई कि वह अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। इस अवसर पर पुष्पेंद्र कुमार, सत्यवीर सिंह, राज, राजेश कुमार, नितेश कुमार, बृजभूषण आदि मौजूद रहे।
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