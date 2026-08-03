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Mainpuri News: घिरोर में बाजार से होकर गुजरते हैं भारी वाहन, रोक की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: घिरोर। उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष अनुज अग्रवाल के नेतृत्व में एसडीएम पियूष कुमार जायसवाल व नवागत तहसीलदार

Mainpuri News: घिरोर में बाजार से होकर गुजरते हैं भारी वाहन, रोक की मांग

Mainpuri News: उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर अध्यक्ष अनुज अग्रवाल के नेतृत्व में एसडीएम पियूष कुमार जायसवाल व नवागत तहसीलदार से भेंट की। इस दौरान व्यापारियों और आमजन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में व्यापार मंडल ने बताया कि खाद्य पदार्थों की सैंपल जांच के नाम पर छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। ईमानदारी से व्यापार करने वाले छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न न हो। बताया कि जब तक पॉलीथिन के उत्पादन और बाजार में उसकी उपलब्धता पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाना असंभव है।

ज्ञापन में कस्बा की सबसे गंभीर समस्या यातायात व्यवस्था को बताया। व्यापार मंडल ने बताया कि कस्बा के बाईपास चौराहों पर अभी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा दिशा-सूचक व प्रतिबंध संबंधी सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। जिसके चलते दिन-रात भारी वाहन मुख्य बाजार से होकर गुजरते हैं, जिससे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा नाहिली तिराहे से थाना गली तक सार्वजनिक पेशाबघर नहीं होने की समस्या भी उठाई गई।

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