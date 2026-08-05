Mainpuri News: रेलवे लाइन पार करते ट्रेन की चपेट में आया युवक, मौत

Mainpuri News: क्षेत्र के ग्राम करूखेड़ा के समीप रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया। शव पूरी तरह क्षत-विक्षत होने से पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने पहचान के लिए शव का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसके बाद मृतक की पहचान 45 वर्षीय महावीर पुत्र विद्याराम निवासी ग्राम हिम्मतपुर उजियारी के रूप में हुई। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। परिजनों ने बताया कि महावीर मानसिक रूप से कमजोर था। बुधवार सुबह वह घर से निकल गया था और खेतों की तरफ घूमते हुए करूखेड़ा के समीप रेलवे लाइन तक पहुंच गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।