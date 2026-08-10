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Mainpuri News: कांवड़ यात्रा के दौरान बाइक सवार युवक की इटावा में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: किशनी। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद इटावा में हुए भीषण सड़क हादसे में मैनपुरी के ग्राम सेहा खुर्द निवासी 25 वर्षीय युवक और उनके इटावा निवासी साथी की ट्

Mainpuri News: कांवड़ यात्रा के दौरान बाइक सवार युवक की इटावा में मौत

Mainpuri News: कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद इटावा में हुए भीषण सड़क हादसे में मैनपुरी के ग्राम सेहा खुर्द निवासी 25 वर्षीय युवक और उनके इटावा निवासी साथी की ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकराने पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल है। गुजरात में नौकरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले मृतक युवक घर के इकलौते आर्थिक सहारे थे। पूर्व में बड़े भाई, पिता और बहन को गंवा चुके इस परिवार पर कुलदीप के निधन से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। थाना कुर्रा के ग्राम सेहा खुर्द निवासी 25 वर्षीय कुलदीप यादव पुत्र सुभाष चंद्र की रविवार रात इटावा में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई।

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कांवड़ यात्रा के दौरान इटावा-फर्रुखाबाद मार्ग पर चौबिया क्षेत्र के ग्राम डुढ़ाह के पास उनकी बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कुलदीप और उनके साथी 42 वर्षीय गुड्डू यादव पुत्र पदम सिंह निवासी नगला कड़ोरी थाना चौबिया, इटावा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 वर्षीय प्रेमराज यादव पुत्र महेश निवासी नगला कड़ोरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सैफई मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। कुलदीप बेहद मेहनती, सरल और जिम्मेदार स्वभाव का युवक था। वह गुजरात में नौकरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। कुलदीप अपनी भांजी के बुलावे पर नगला कड़ोरी पहुंचा था, जहां से दोस्तों के साथ अचानक कांवड़ यात्रा पर जाने का प्लान बन गया और रास्ते में यह भीषण हादसा घटित हो गया।

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