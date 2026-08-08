Mainpuri News: अलग-अलग घटनाओं में अधेड़ सहित दो लोगों की मौत

Mainpuri News: अलग-अलग घटनाओं में अधेड़ सहित दो लोगों की मौत
Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ला में 55 वर्षीय सब्जी विक्रेता की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बिछवां क्षेत्र में 34 वर्षीय सुखचंद्र भी अचानक गिर पड़ा और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत कहा। दोनों ही मामलों में पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।
Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में 55 वर्षीय सब्जी विक्रेता की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले आए। जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोहल्ले के लोगों से जानकारी जुटाई। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। शहर के कटरा मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय लाला पुत्र मुंशीलाल सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। शनिवार की सुबह 5 बजे के करीब उसकी तबीयत खराब हुई तो मोहल्ले के लोग उसे जिला अस्पताल ले आए। उसे खून की उल्टियां हो रही थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में कोई तहरीर भी पुलिस को नहीं दी गई है। मोहल्ले के लोग पोस्टमार्टम कराए बिना उसका शव ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया गया।
मेडिकल स्टोर पर पहुंचे युवक की हुई मौत
बिछवां। थाना क्षेत्र के ग्राम लाहोरीपुर निवासी 34 वर्षीय सुखचंद्र पुत्र रामचंद्र की तबीयत बिगड़ी तो परिवार के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि वह शनिवार को गांव के ही मेडिकल स्टोर पर गया था। जहां उसने पानी बोतल से पिया और अचानक गिर पड़ा। परिजनों का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। हालांकि परिजनों द्वारा शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।