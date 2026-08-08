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Mainpuri News: अलग-अलग घटनाओं में अधेड़ सहित दो लोगों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ला में 55 वर्षीय सब्जी विक्रेता की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बिछवां क्षेत्र में 34 वर्षीय सुखचंद्र भी अचानक गिर पड़ा और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत कहा। दोनों ही मामलों में पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

Mainpuri News: अलग-अलग घटनाओं में अधेड़ सहित दो लोगों की मौत

Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में 55 वर्षीय सब्जी विक्रेता की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोग उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले आए। जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोहल्ले के लोगों से जानकारी जुटाई। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। शहर के कटरा मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय लाला पुत्र मुंशीलाल सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। शनिवार की सुबह 5 बजे के करीब उसकी तबीयत खराब हुई तो मोहल्ले के लोग उसे जिला अस्पताल ले आए। उसे खून की उल्टियां हो रही थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना के संबंध में कोई तहरीर भी पुलिस को नहीं दी गई है। मोहल्ले के लोग पोस्टमार्टम कराए बिना उसका शव ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मेडिकल स्टोर पर पहुंचे युवक की हुई मौत

बिछवां। थाना क्षेत्र के ग्राम लाहोरीपुर निवासी 34 वर्षीय सुखचंद्र पुत्र रामचंद्र की तबीयत बिगड़ी तो परिवार के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि वह शनिवार को गांव के ही मेडिकल स्टोर पर गया था। जहां उसने पानी बोतल से पिया और अचानक गिर पड़ा। परिजनों का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। हालांकि परिजनों द्वारा शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है।

प्रश्न और उत्तर

कटरा मोहल्ले में सब्जी विक्रेता की मृत्यु कैसे हुई?
कटरा मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय लाला की तबीयत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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