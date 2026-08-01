Mainpuri News: पंक्चर ठीक कराने रुके युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत
Mainpuri News: मैनपुरी के इटावा लौट रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक घर का इकलौता चिराग था और उसकी बहन की शादी की तैयारियाँ चल रही थीं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
Mainpuri News: मैनपुरी। आगरा से इटावा लौट रहे कार सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की खबर पाकर पहुंची पुलिस ने परिजनों को अवगत कराया और शव कब्जे में लिया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। मृतक घर का इकलौता चिराग था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना गुरुवार देर रात 10:15 बजे की है। इटावा निवासी रामजी पुत्र गुड्डू तिवारी किसी परिचित को छोड़ने आगरा गया था। रात में वह कार से इटावा वापस लौट रहा था। तभी कठफोरी के निकट कार का पंचर ठीक कराने के लिए वह रुका। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार के लोग मौके पर दौड़ पड़े। शव देखते ही चीख पुकार मच गई। घटना की खबर पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। खास बात यह है कि वह घर का इकलौता चिराग था। चार दिन पहले ही उसकी बहन की शादी की बातें तय हुई थी। परिवार के लोग इससे बहुत खुश थे। सर्दियों में शादी की तैयारी भी घर में शुरू हो गई थी.
कुछ मिनट पहले ही मृतक की चचेरे भाई से हुई थी बात
घटना से कुछ मिनट पहले ही मृतक की अपने चचेरे भाई हिमांशु से फोन पर बात हुई। जिस कार से वह लौट रहा था उसमें जीपीएस लगा था। हिमांशु ने अपने मोबाइल से उसकी कार की लोकेशन देखी और रामजी से कहा कि टायर पंचर हो रहा है। इसलिए वह उसे ठीक करा ले। यह सुनकर वह कार रोकर पंचर ठीक कराने के लिए रुक गया। तभी यह हादसा हो गया। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बंद हुआ तो हिमांशु ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची, तब घटना का पता चला।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।