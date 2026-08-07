Mainpuri News: पंखा लगाते समय युवक को लगा करंट, अस्पताल में मौत
Mainpuri News: ग्राम बीरमपुर में एक युवक को सोने से पहले टेबल फैन लगाते समय करंट लग गया। परिवार उसे जिला अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना गुरुवार रात की है, जब 33 वर्षीय उजागर सिंह बेहोश होकर गिर पड़े। पारिवारिक और स्थानीय लोग इस घटना से शोक में हैं।
Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बीरमपुर में सोने से पहले टेबिल फैन लगा रहे युवक को करंट लगने से बेहोश हो गया। परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल ले आए। जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। घटना गुरुवार रात 8 बजे की है। ग्राम बीरमपुर निवासी 33 वर्षीय उजागर सिंह रात में चारपाई के निकट टेबिल फैन लगा रहा था। तभी उसे बिजली का करंट लग गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जानकारी मिलते ही परिजनों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी जमा हो गए।
तत्काल उसे जिला अस्पताल लाया गया। जहां इमरजेंसी में जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। गांव के लोग भी घटना से शोक में डूब गए हैं। शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है।
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