Mainpuri News: आश्रम के पुजारी से रुपये छीनकर भागा युवक, मुकदमा दर्ज
Mainpuri News: औंछा। थाना क्षेत्र के ग्राम नगला सलेही में नहर की पटरी के निकट स्थित आश्रम के पुजारी के साथ दबंग ने मारपीट की और 7 हजार रुपये की नकदी छीन ली।
Mainpuri News: थाना क्षेत्र के ग्राम नगला सलेही में नहर की पटरी के निकट स्थित आश्रम के पुजारी के साथ दबंग ने मारपीट की और 7 हजार रुपये की नकदी छीन ली। आरोपी अपनी बाइक आश्रम में छोड़कर भाग निकला। पुजारी द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वह घर से भाग निकला है। थाना क्षेत्र के ग्राम नगला सलेही स्थित आश्रम पर रह रहे पुजारी नेम सिंह पुत्र सियाराम मूल निवासी नगला नदिया कुरावली ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि चार महीने से वह नगला सलेही आश्रम पर रहता है।
4 अगस्त को थाना क्षेत्र के ग्राम नगला बांझर निवासी सुभाष पुत्र कल्याण सिंह यादव आश्रम पर आया और उससे सात हजार रुपये मांगने लगा। जब उसने रुपये नहीं दिए तो आरोपी ने उसके जेब में रखे सात हजार रुपये छीन लिए और भाग निकला। भागते समय वह अपनी बाइक आश्रम पर ही छोड़ गया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा।
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