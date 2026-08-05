Mainpuri News: दो दुकानों में चोरी, एक में चोरी का किया गया प्रयास
Mainpuri News: कुसमरा। कस्बा स्थित दो दुकानों में चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया तथा एक में चोरी करने की कोशिश की।
Mainpuri News: कस्बा स्थित दो दुकानों में चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया तथा एक में चोरी करने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में चोरों की दहशत फैल गई। पीड़ित दुकानदारों की ओर से घटनाओं की पुलिस को तहरीर दी गई है। चोरों ने दो सब्जी की दुकानों के ठट्टर तोड़कर चोरी की। एक किराना स्टोर के ताले तोड़ने का प्रयास किया गया। बुधवार को नगला भूपति निवासी विकास पुत्र राजेंद्र सिंह शाक्य ने पुलिस चौकी जाकर तहरीर देकर जानकारी दी कि बिजलीघर जाने वाले मार्ग के सामने उनकी सब्जी की दुकान है। रात में चोर लकड़ी का ठट्टर तोड़कर दुकान में घुस गए और बैटरी तथा सात सौ रुपये चोरी कर लिए।
हुसैनपुर निवासी सुम्मेर पुत्र करन सिंह ने तहरीर देकर बताया कि उनकी सब्जी की दुकान में रात में चोर लकड़ी का ठट्टर तोड़कर घुसे और कंप्यूटर कांटा तथा गोलक में रखे एक हजार रुपये चोरी कर ले गए।
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