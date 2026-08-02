Mainpuri News: छात्र को इंस्टाग्राम पर शेयर रील पर कमेंट करना पड़ा भारी
Mainpuri News: मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील पर कमेंट करना भारी पड़ गया।
Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील पर कमेंट करना भारी पड़ गया। दबंग युवक ने अपने साथियों के साथ कोचिंग पढ़कर लौट रहे छात्र को घेर लिया। वह वहां से तो किसी तरह बचकर घर पहुंच गया। लेकिन आरोपी उसके घर पहुंच गए और उसे बेरहमी से पीटा। तमंचा से धमकी दी गई। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया और तहरीर के आधार पर जांच में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू गाड़ीवान निवासी 18 वर्षीय अंकित पुत्र हंसराज ने बताया कि वह रविवार को कोचिंग पढ़कर अपने घर लौट रहा था। तभी राजू पुत्र अनूप ने अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोक लिया और मारपीट की।
यहां कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। पीड़ित छात्र अपने घर पर पहुंच गया। जहां राजू अपने 15-20 युवकों के साथ पहुंच गया और फिर से अंकित के साथ मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि आरोपी अनूप के साथ कालिया, अशोक, दीपक, अनूप आदि ने उसे जमीन पर गिराकर घसीटा। बचाने आयी पीड़ित की मां से भी धक्का मुक्की की गई। पिटाई से छात्र को गंभीर चोटें आईं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पाकर डायल 112 पुलिस पहुंच गई। घायल का मेडिकल कराया गया है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि मेडिकल कराया गया है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।
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