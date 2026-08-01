Mainpuri News: छत से गिरकर घायल युवक की मौत, कोहराम
Mainpuri News: बेवर के मोहल्ला धनकरी में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। संदीप, जो छत से गिरने पर घायल हुआ था, को अस्पताल ले जाने से पहले परिजनों ने घर में ही दम तोड़ दिया। घटना से परिवार में शोक का आलम है। संदीप की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी।
Mainpuri News: बेवर। कस्बा के मोहल्ला धनकरी निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुरुवार रात अंजलि अपने पति संदीप को बेवर अस्पताल लेकर पहुंची। बताया कि उसके पति संदीप छत से नीचे गिरकर घायल हो गए हैं। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मोहल्ला धनकारी निवासी संदीप पुत्र मुकेश कुमार गुरुवार रात अपनी पत्नी व साली के साथ छत पर सोया था। गुरुवार रात 1 बजे वह लघुशंका के लिए छत के किनारे बैठ गया। इसी दौरान नींद का झोंका आने से वह नीचे आ गिरा। गंभीर रूप से घायल 30 वर्षीय संदीप को शुक्रवार सुबह सीएचसी लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
जहां परिजन सुबह होने पर जिला अस्पताल ले जाने की कहकर घर ले गए। शुक्रवार सुबह परिजन 6 बजे जिला अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान संदीप ने घर पर ही दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों में कोहराम है। मृतक की 5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। मृतक ट्रक मैकेनिक था।
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